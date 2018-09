FURORE E CAPOEIRA – NEL BRESCIANO UN BRASILIANO LITIGA COL COINQUILINO CHE LO BUTTA FUORI DI CASA: LUI SCENDE NUDO PER STRADA – DENUNCIATO PER ATTI OSCENI

Da www.bresciaoggi.it

brasiliano nudo

Ha litigato con il coinquilino che, di fatto, l'ha buttato fuori casa: così un brasiliano residente a Gavardo ha inscenato una clamorosa forma di protesta, è sceso nudo per strada per reclamare i suoi «diritti». La scena non è sfuggita ai passanti che hanno chiamato i carabinieri: intervenuti sul posto, i militari hanno ascoltato le sue ragioni ma non hanno potuto esimersi dal denunciarlo per atti osceni in luogo pubblico.