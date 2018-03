IL FURTO E’ SOCIAL! FOTOGRAFA IL LADRO APPESO ALLA FINESTRA E LO METTE SU FACEBOOK – L’EPISODIO E’ ACCADUTO A TORINO, IL MALVIVENTE È FUGGITO INSIEME AI DUE COMPLICI - QUALCUNO SUI SOCIAL HA RICONOSCIUTO L’UOMO AUTORE DI ALTRI FURTI NELLA ZONA

BERNARDO BASILICI MENINI per la Stampa

Un tentato furto in appartamento finito con il malvivente non solo scoperto, ma addirittura fotografato da un abitante del palazzo mentre tentava la fuga, appeso a una finestra. È successo mercoledì, come racconta Alessandro Magnanini, 49 anni, residente nel condominio di via Stelvio 76. «Verso le 18,30, nell’intervallo di Juventus-Atalanta, ero nel cortile quando ho sentito il cane abbaiare – spiega –. Stava puntando una persona che dall’interno del cortile aveva scalato la parete e stava per entrare in un terrazzo. Era appeso alla finestra. Non me ne sarei accorto se non fosse stato per il cane. Ho gridato ai vicini di chiamare le forze dell’ordine». Nel frattempo Magnanini è riuscito anche a fotografare l’uomo, in jeans e giubbotto scuro.

Scoperto, il ladro è entrato nel palazzo da una finestra, per poi scappare per le scale. Qui lo attendevano due complici, un uomo e una donna, e insieme sono fuggiti. «Non so come siano riusciti a entrare: avranno suonato un citofono e qualcuno ingenuamente ha aperto. Probabilmente l’uomo appeso alla finestra voleva entrare in un appartamento per poi aprire la porta dall’interno ai complici».

In pochi minuti è arrivata la polizia, qualcuno ha scritto sostenendo di riconoscere l’uomo come autore di altri furti ma i tre se n’erano già andati, passando da via Stelvio. Alessandro ha poi postato la foto su Facebook, dove oltre ai «like» che si sarebbero verificati in zona. «Negli ultimi mesi stanno capitando diversi episodi, ma le persone hanno smesso di denunciare, anche per paura». Tutto si è concluso per il meglio, l’unica preoccupazione di Alessandro è pensare a cosa sarebbe successo «se il malvivente avesse deciso, invece di fuggire dentro, di scendere dal balcone e prendersela col mio Jack Russel Dixie».

E in zona l’allarme è alto. Poco distante da via Stelvio, in corso Peschiera 268, le telecamere del condominio hanno ripreso due persone, l’altro giorno all’alba, che cercavano di forzare il portone. «Hanno spostato con un bastone la telecamera esterna, non sapendo che ce n’è anche una interna - spiega il portinaio, Mimmo Castronuovo -. Porterò i video alla polizia».