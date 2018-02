GATTO NERO, PUSSA VIA – RIELLO: ECCO PERCHE’ NEL REGNO UNITO QUASI NESSUNO ACCETTA PIU’ DI ADOTTARE FELINI DI COLORE SCURO - I SOCIAL SONO IN GRADO ANCHE DI INFLUENZARE ANCHE I MECCANISMI EVOLUTIVI DELLA SELEZIONE NATURALE...

Antonio Riello per Dagospia

I social sono in grado di influenzare anche i meccanismi evolutivi della Selezione Naturale? Secondo la stampa britannica sembrerebbe che la risposta sia un bel sì.

Nelle statistiche dei “gattili” (i rifugi dove vengono raccolti e accuditi i gatti randagi) del Regno Unito si è notato un fatto curioso: quasi nessuno accetta di adottare più gatti neri. Si potrebbe pensare che la ragione stia semplicemente nella banale, antica e malevola superstizione che li associa alla sfortuna. Il fatto è che fino a circa tre/quattro anni anni fa i gatti di colore nero avevano più o meno la stessa probabilità di avere una famiglia di quelli di altri colori.

Quello che è cambiato, a detta delle stesse persone che vanno in questi luoghi per cercare un bel gattino, è il fatto i gatti neri non sono fotogenici, o meglio “funzionano” meno bene in foto dei loro parenti tigrati o di colore chiaro. Gli occhi in particolare sembrano “sparare” troppo contro il fondo molto scuro e insomma non “bucano lo schermo”…

Chi ha un animale domestico oggi di solito non resiste alla tentazione di farlo diventare un pet abbondantemente “taggato” sui social. E una percentuale molto considerevole delle immagini che affollano Instagram ritraggono appunto dei felini. I gatti sono assolutamente i beniamini della rete.

A questo punto succederà che i poveri gatti neri, meno accuditi e meno coccolati, con il tempo si estingueranno perché comunque finiranno per riprodursi meno dei loro simili colorati. E in una cucciolata quelli condannati all’eliminazione saranno proprio loro. Chissà se Charles Darwin aveva mai considerato tra le possibili forze evolutive la vanità dei “gattari” ? Quel che è certo è che nell’Era AlterModern non sopravvive il più adatto, ma il più bello.

