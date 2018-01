IL GELO NEGLI USA AMMAZZA ANCHE GLI SQUALI! I DUE MOSTRI DEGLI ABISSI SONO STATI TROVATI MORTI SULLA SPIAGGIA DI CAPE COD, IN MASSACHUSETTS, A CAUSA DI UNO “CHOC TERMICO”

L’ondata di gelo che sta flagellando gli Stati Uniti non risparmia neanche gli squali: due esemplari sono stati trovati morti sulla spiaggia nella baia di Cape Cod, in Massachusetts.

Secondo la “Atlantic White Shark Conservancy”, che ne ha pubblicato le immagini sulla sua pagina Facebook, i due squali, entrambi maschi, sono stati trovati mercoledì scorso «probabilmente arenati a causa di uno choc termico».

Non è molto frequente trovare squali morti in queste condizioni, mentre capita più spesso con le tartarughe: più di una dozzina di tartarughe verdi marine sono state trovate lungo le spiagge del Texas in condizioni di stordimento dovute proprio alle basse temperature. Per loro fortuna tutte sono state trovate in tempo e portate al Sea Turtle Hospital di NOAA a Galveston, dove sono state curate e lì verranno tenute sino a quando non si saranno riprese e le condizioni meteo le permetteranno.

