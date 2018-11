GENERAZIONE FLUIDA: IL FIGLIO DI WILL SMITH HA FATTO UNA SPECIE DI COMING OUT SU TWITTER RIVELANDO CHE IL RAPPER TYLER THE CREATOR È IL SUO FIDANZATO: “È IL MIO RAGAZZO DA SEMPRE” – ENTRAMBI HANNO RACCONTATO ESPERIENZE BISEX, MA LA RISPOSTA DI TYLER SPIAZZA TUTTI (IL MONDO DEL RAP E' DA SEMPRE OMOFOBO)

Hedda Hopper per "www.ilsussidiario.net"

will e jaden smith 5

Jaden Smith ha fatto coming out oppure no? Per alcuni si tratta solo di un Twitter scherzoso tra due amici per altri, invece, la conferma della già rumoreggiata bisessualità dell’attore.

Sono anni che si parla della sessualità del figlio di Will Smith ma adesso sembra essere arrivata la conferma via social proprio per via di questo messaggio che qualche ora fa l’attore ha pubblicato e in cui ha fatto il nome dell’amico che, a questo punto, è stato annunciato come il suo storico fidanzato, ovvero il rapper Tyler The Creator.

tyler the creator 3

Ma cosa ha scritto il giovane Jaden? Proprio via Twitter l’attore ha rivelato: “Tyler è il mio miglior amico e lo amo così tanto. Voglio dirvi una cosa. Voglio farlo anche se lui non vuole Tyler è il mio fidanzato c. Tyler The Creator è il mio fidanzato. E’ vero“.

L’attesa risposta è arrivata subito e lo stesso rapper ha scritto: “Mi sento liberoooo”. E’ solo uno scherzo tra amici o qualcosa di più?

JADEN SMITH FA COMING OUT SUI SOCIAL?

Lo stesso Jaden Smith subito dopo ha subito rilanciato: “L’ho detto a tutti e adesso non puoi negarlo” rivolgendosi proprio al presunto fidanzato.

jaden smith 4

La cosa che ha fatto poi dubitare tutti è proprio la risposta del rapper e presunto fidanzato che ha chiuso il discorso con un ambiguo: “Hahaha, sei un pazzo” quasi come a voler liquidare tutto come uno scherzo.

Qual è quindi la verità? Spesso e volentieri si è parlato della sessualità di Jaden Smith ma sicuramente, almeno in questo momento storico, non è poi così importante fare questo tipo di rivelazioni.

tyler the creator 1

Forse l’attore ha voluto dire la sua prima di essere paparazzato insieme al presunto fidanzato o si è trattato di un modo per mettere a tacere le malelingue? Lo scopriremo al prossimo tweet.

TYLER THE CREATOR: BACIO RAGAZZI BIANCHI DA QUANDO HO 15 ANNI

jaden smith 3 jaden smith 1 tyler the creator 4 gabriele muccino con will e jaden smith tyler the creator 2 jaden smith jaden smith figlio di will smith e jada pinkett jaden smith 2