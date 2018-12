GENTIL SESSO – UNA DONNA AMERICANA DI 31 ANNI, SOTTO EFFETTO DI DROGA E ALCOL, È STATA ARRESTATA PER AVER PICCHIATO IL FIDANZATO CHE HA RESPINTO LE SUE AVANCES SESSUALI – "L’HA AFFERRATO PER I GENITALI PERCHÉ VOLEVA FARE SESSO. LUI PRIMA L’HA RESPINTA, POI HA FATTO FINTA DI DORMIRE E LEI…"

Una donna della Florida è stata arrestata per aver picchiato il suo fidanzato dopo che quest’ultimo ha respinto le sue avances sessuali. Rebecca Lynn Phelps, 31 anni, è stata fermata dalla polizia vicino Tampa per aver "afferrato i genitali del suo fidanzato [mentre] voleva fare sesso", lo scorso 22 novembre, giorno del Ringraziamento, secondo The Smoking Gun.

La donna condivide una casa con la vittima, di cui non è stato rivelato il nome, e il loro bambino, a Land O'Lakes, in Florida. “Questa è la seconda volta negli ultimi 14 mesi che la Phelps viene arrestata per aver picchiato un uomo che non voleva fare sesso con lei” si legge sui media USA.

Secondo la ricostruzione della polizia, il suo ragazzo stava dormendo quando la Phelps, sotto l’influsso di sostanze psicotrope, è entrata in camera da letto e ha manifestato le sue intenzioni. Avrebbe tentato di afferrare i genitali del fidanzato, che "ha detto ‘no’ e si è riaddormentato". Ha poi lasciato la stanza, solo per tornare indietro e iniziare a "toccargli" la gamba, ha spiegato ancora la polizia.

"La vittima ha finto di essere addormentata per ignorare l'imputato che era sotto l’effetto di droghe o alcol", hanno detto gli investigatori. La 31enne si è così arrabbiata e ha "graffiato la vittima sull'occhio sinistro facendolo gonfiare e diventare nero", secondo il rapporto.

Quando sono arrivati gli agenti, la donna ha negato le accuse. Ora deve rispondere di violenza domestica. È stata rilasciata domenica mattina dopo aver pagato la cauzione da $ 100: le è stato ordinato di avvicinarsi alla vittima fino a nuovo ordine.

Nel mese di settembre 2017, la Phelps era stata arrestata dopo “aver colpito [un uomo] così forte sul lato destro della faccia da lasciargli il segno". Pare che l'uomo non volesse avere rapporti sessuali con la 31enne, che sarebbe andata su tutte le furie, secondo la polizia. Non è chiaro se si tratti della stessa persona del caso in esame.

