GIALLO A HOLLYWOOD – SI INDAGA NEL PASSATO DI MANDY BLANK, 42ENNE PERSONAL TRAINER DELLE STAR, TROVATA MORTA DAI SUOI DOMESTICI NELLA VASCA DA BAGNO DI CASA - NON SONO STATI TROVATI DROGA E ALCOL NELL’APPARTAMENTO E IL CADAVERE NON MOSTRAVA SEGNI DI VIOLENZA – GLI INVESTIGATORI NON HANNO ESCLUSO L’IPOTESI DELL’OMICIDIO: QUALCHE ANNO FA LA DONNA ERA COMPARSA IN TRIBUNALE PER…

Da “il Giornale”

Bella e tonica. Come possono essere solo le personal trainer dei vip. Possibilmente vip hollywoodiani. E Mandy Blank, 42 anni, era proprio così. Abituata a comandare a bacchetta le star dello showbiz.

Ma, forse, Mandy, aveva qualche segreto inconfessabile. Qualcuno, forse, gliela aveva giurata. Fatto sta che il suo corpo è stato trovato senza vita in casa. Un giallo. Suicidio o omicidio? La polizia indaga. Il cadavere era riverso in bagno, nella sua casa di Los Angeles.

A trovare Mandy morta sono stati i suoi domestici. La sua fine è avvolta nel mistero: non ci sono segni di violenza sul suo corpo, rinvenuto nella vasca da bagno. Non sembra che a determinare la morte siano stati stupefacenti, alcol o farmaci.

E allora com' è morta la personal trainer? La Blank tra i suoi «allievi» aveva celebrities del calibro di Mickey Rourke e Natasha Lyonne, quest' ultima stella emergente della serie Orange is the new black. Mandy era stata la più giovane atleta della storia ad aggiudicarsi il titolo dell' Ifbb World Championships (era il 1999 e lei aveva appena 19 anni). E negli ultimi tempi si era affermata anche come superstar sui social.

La notizia è stata data dal sito americano Tmz, secondo cui il macabro ritrovamento risale al 29 ottobre. Per chiarire le cause del decesso, si provvederà nei prossimi giorni a eseguire l' autopsia.

«Sono molto scioccata - ha dichiarato al New York Daily News Annette Milbers, collega e amica di Mandy -. Ci siamo scambiati alcuni sms la scorsa settimana. Era una persona speciale che faceva sapeva far star bene le persone».

La sua pagina Instagram, dove contava oltre 87 mila follower, è stata inondata di messaggi di cordoglio: «Sono così rattristato dalla notizia della tua morte - scrive un follower -. Eri un' anima genuina in un mondo dove è è così raro trovare persone del tuo calibro. Mi hai ispirato in tanti modi. Possa tu riposare in pace».

In passato la Blank aveva testimoniato in un processo su un traffico di anabolizzanti che avevano portato alla morte di diversi atleti che frequentavano la stessa palestra in cui per anni ha insegnato Mandy.

In quella occasione la personal trainer aveva subito diverse intimidazioni, tanto da abbandonare il suo posto e mettersi in proprio.

