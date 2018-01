GIALLO A NAPOLI PER IL SEDICENNE SPARITO PER QUATTRO GIORNI E RITROVATO IERI SUI BINARI TRA LA STAZIONE CENTRALE E CASORIA - DALLE FERITE RINVENUTE SEMBRA SIA CADUTO DAL TRENO IN CORSA MA COME? GLI INQUIRENTI SI AGGRAPPANO ALLE POCHE PROVE: FORSE, DA RINTRACCIARE NEL POMERIGGIO CHE CIRO HA PASSATO IN CITTÀ

Fulvio Bufi per il "Corriere della Sera"

binari per casoria

Il cadavere di un ragazzo di sedici anni, Ciro Ascione, del quale non si avevano più notizie dalla sera di sabato scorso, è stato scoperto ieri nei pressi dei binari della linea ferroviaria che collega Napoli con l' hinterland.

Ciro viveva con i genitori ad Arzano, e sabato era stato a Napoli, dove da qualche tempo frequentava una ragazza poco più piccola di lui che abita nella zona dei Quartieri spagnoli.

Intorno alle 20,30 il ragazzo aveva telefonato alla madre dicendole che stava rientrando, che avrebbe raggiunto in metropolitana la Stazione Centrale e da lì avrebbe preso il treno per Casoria, il centro più vicino ad Arzano con uno scalo ferroviario.

Questo è stato il suo ultimo contatto. Poi più niente. Già alle 9,30, quando gli amici che lo aspettavano hanno iniziato a telefonargli, il suo cellulare risultava spento, né è tornato raggiungibile nelle ore successive, quando anche i genitori hanno provato ripetutamente a chiamarlo. Poi sono andati in questura per denunciarne la scomparsa.

ciro ascione

Fino a ieri pomeriggio intorno alle 17 non si aveva certezza nemmeno che il sedicenne fosse salito sul treno che lo avrebbe riportato a casa. Le immagini del sistema di videosorveglianza della metropolitana e della stazione confermavano che era arrivato fino a piazza Garibaldi, ma niente di più. Ora il ritrovamento del suo cadavere lungo la linea ferroviaria che il ragazzo avrebbe dovuto percorrere per tornare a casa, dimostrano che sul treno Ciro ci è salito. E le ferite rinvenute sul suo corpo fanno intendere anche che proprio la caduta da quel treno in corsa ne avrebbe provocato la morte.

Ma come si fa a cadere da un treno? I familiari - e tendenzialmente anche gli inquirenti, benché per ora prendano in considerazione tutte le ipotesi - escludono che possa essersi lanciato volontariamente. Fondamentale sarà però capire se qualcuno lo ha spinto o se è caduto, e in questo caso, se sia eventualmente caduto per fuggire da un aggressore. Non è una indagine facile perché testimoni non ce ne sono, visto che da sabato a ieri nessuno si è fatto avanti per raccontare di aver visto cosa è accaduto su quel treno.

ciro ascione 2

Quindi la polizia riparte dalle poche certezze che ci sono, a cominciare dal pomeriggio trascorso a Napoli, dove si sta cercando di capire se Ciro possa aver avuto un diverbio con qualcuno che poi potrebbe averlo seguito e essere salito sul suo stesso treno.