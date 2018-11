GIALLO VATICANO - NEL CORSO DEL SOPRALLUOGO ALLA NUNZIATURA SONO STATI RITROVATI UN CRANIO E UNA MANDIBOLA - ALLO SCHELETRO TROVATO ALCUNI GIORNI FA MANCAVANO GLI ARTI INFERIORI E QUINDI GLI INQUIRENTI HANNO DISPOSTO I NUOVI ACCERTAMENTI PRESSO LA SEDE DELLA NUNZIATURA APOSTOLICA

VILLA GIORGINA SEDE DELLA NUNZIATURA APOSTOLICA A ROMA

(ANSA) - Gli investigatori, in base a quanto si apprende, nel corso del sopralluogo, che è ancora in corso, hanno rinvenuto parte di un cranio e di mandibola. L'atto istruttorio è legato al fatto che allo scheletro trovato alcuni giorni fa mancavano gli arti inferiori e quindi gli inquirenti hanno disposto i nuovi accertamenti presso la sede della Nunziatura Apostolica di via Po.

nunziatura via po