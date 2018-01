GIANLUCA VACCHI MOSTRA IL PISELLO! - IL RAM-POLLO VIENE FOTOGRAFATO DALLA RIVISTA MESSICANA “NUEVA” MENTRE SI CAMBIA IL COSTUME: DAL TELO DA MARE, FA CAPOLINO L’ARNESE - LA FOTO DOVREBBE RISOLVERE L’ANNOSA QUESTIONE DELLE SUE DIMENSIONI: LE MALELINGUE SOSTENEVANO CHE VACCHI MOSTRASSE BOXER E COSTUMINI IMBOTTITI… - FOTO HOT!

Ormai tutto lo conosciamo benissimo. A chi non è capitato di vedere sul web Gianluca Vacchi? L'imprenditore milionario ormai da qualche tempo imperversa e tra balletti e vacanze fa vedere a tutti quanto si spassa la vita. Tutto è iniziato qualche anno fa, quando insieme all'ex fidanzata Giorgia Gabriele si esibiva in danze dal sapore sudamericano in costume da bagno. Platinato, tatuato e soprattutto ricchissimo si è fatto notare non solo in terra italica, ma piano piano è partito anche alla conquista del mondo.

Famosa è la parodia che ne hanno fatto due comici russi che lo hanno reinterpretato in una gag esilarante. D'altra parte gli scatti che lo ritraggono in yacht, locali alla moda, party, tra macchine di lusso e aerei privati e circondato da amici vip e modelle con l'hashtag fisso #gvlifestyle non potevano passare inosservate.

Poi sono spuntate quelle foto un po' imbarazzanti di quando era più giovane e diciamolo non era proprio una bellezza. Pochi capelli, pesante e per niente avvenente il Vacchi 30enne era decisamente diverso. Ma qualcosa nel suo fisico non è mai cambiato e a notarlo ultimamente ci ha pensato una rivista spagnola.

La rivista Nueva ha infatti pubblicato in esclusiva uno scatto scandaloso dell'imprenditore, paparazzato mentre si cambia il costume. Visto che Vacchi passa la maggior parte del suo tempo indossando un costume striminzito bianco, ci eravamo accorti che là dove non batte il sole qualcosa emergeva prepotentemente. Sì, insomma, le parti intime dell'imprenditore ballerino sembravano proprio abbondanti.

Ora, su questo tema sono nati pettegolezzi a non finire. Gli invidiosetti dicevano che non era tutta farina del suo sacco, ma adesso con la foto pubblicata dalla rivista spagnola dovranno stare tutti muti. Proprio così, nell'immagine appare un Vacchi 'scostumato' che sotto il sole mette in mostra il suo pene. La cosa non è voluta, ma in ogni caso la conferma che è superdotato è arrivata adamantina.

Ma chi è Gianluca Vacchi? Erede dell'Ima, la multinazionale leader mondiale nel packaging, fondata negli anni '60 dal padre e di cui possiede il 30% delle azioni ha un patrimonio a sei zeri e una spregiudicata passione per la bella vita. Classe 1967 e bolognese di nascita, Vacchi ha una laurea in Economia e Commercio e un'esperienza imprenditoriale di famiglia alle spalle.

Anche se è nel Cda dell'azienda, in realtà colui che amministra la società è il cugino, Alberto Vacchi, che ha trasformato l'azienda in una multinazionale che macina eccellenze e ricavi (nel primo semestre del 2016 l'utile ha toccato i 41,7 milioni di euro): non a caso l'amministratore delegato di Ima è anche presidente di Unindustria Bologna ed è stato a un passo dal diventare presidente di Confindustria su suggerimento di Luca Cordero di Montezemolo.

