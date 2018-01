UN GIAPPONESE SI È RECATO NEL VILLAGGIO PIÙ FREDDO DEL MONDO, A OYMYAKON IN SIBERIA, DOVE LE TEMPERATURE TOCCANO I -60°C DI GIORNO TUFFANDOSI IN UN LAGO GELIDO. LA REAZIONE DEL TURISTA APPENA IMMERSO...

DA 'www.lanuovasardegna.it'

Un gesto che si avvicina alla follia quello di un turista giapponese che ha deciso di sfidare il gelo e tuffarsi in un lago. Il tutto a Oymyakon, in Siberia, villaggio conosciuto anche come il luogo abitato più freddo della terra con temperature che a gennaio in media raggiungono i -60° di giorno e -64° la notte. Come è facile intuire dall'abbigliamento delle persone presenti, al momento del tuffo la temperatura registrata era a dir poco polare. La reazione del turista è altrettanto eloquente: appena immerso si alza e fugge alla ricerca di calore.

tuffo nel lago gelido 2 tuffo nel lago gelido 2 2 tuffo nel lago gelido 3 3 tuffo nel lago gelido 3 tuffo nel lago gelido 8 tuffo nel lago gelido 4 tuffo nel lago gelido 7 tuffo nel lago gelido 6