I GIGANTI GENTILI - IL PUNTO DI VISTA UNICO DI UN “SUSSURRATORE DI BALENE” CHE UNA VOLTA HA RISCHIATO DI VENIRE INGHIOTTITO DA UNA MEGATTERA: PATRICK DYKSTRA HA RINUNCIATO AL SUO LAVORO DI AVVOCATO PER DEDICARSI A TEMPO PIENO ALLE SUE RIPRESE SPERICOLATE CON I MAMMIFERI PIU GRANDI DEL MONDO

Nato a Denver, in Colorado, l’avventuriero Patrick Dykstra ha già guidato centinaia di spedizioni che hanno permesso a persone normali di nuotare insieme alle balene nell’oceano, facendo anche le riprese per il celebre documentario di David Attenborough per la BBC “Blue Planet II”.

un branco di capodogli caraibi

Nonostante la sua affinità con questi giganti gentili, una volta Patrick ha rischiato di finire divorato da una megattera in Norvegia quest’anno, quando un gruppo di aringhe ha circondato il videoamatore palesemente terrorizzato. In un’intervista al Sun Online, ha detto: le aringhe riescono a percepire una struttura perché le fanno sentire più al sicuro, perciò si sono ammucchiate intorno a me come se potessi proteggerle, ma l’unica ‘struttura’ che avevo io intorno invece era il mare aperto. Questo mi ha reso un bersaglio facile mentre la balena contuinuava a balzarmi addosso per mangiarle”. Fortunatamente a un certo punto la balena ha ‘sterzato’ in un’altra direzione evitando di divorare Patrick.

Ha anche aggiunto: “È affascinante come qualcosa di così grande e veloce sia riuscita a evitarmi. Sono creature incredibilmente intelligenti e sanno sempre esattamente dove si trovano.”

patrick insieme ai capodogli

Patrick, che ha viaggiato in dozzine di paesi diversi per studiare e filmare le balene sott’acqua, ha rivelato anche della volta in cui ha comunicato con un capodoglio durante un'immersione nella Repubblica dominicana – imitando il suono prodotto dai mammiferi: “Io e il mio amico stavamo nuotando insieme a questo capodoglio da diversi minuti quando ha iniziato ad allontanarsi e a nuotare a largo. Allora ho iniziato a battere sulla mia telecamera, imitando la sequenza di suoni emessi da questo gruppo di balene.

patrick nuota con le mantidi

“Appena finito, la balena si è fermata e si è voltata verso di noi immergendo la testa, poi si è girata su se stessa ed è tornata per dare un’occhiata più da vicino. Mentre andava di nuovo via, ho provato a ripetere il suono per assicurarmi che non si trattasse di una coincidenza, e lei si è fermata immediatamente dandoci modo di raggiungerla. “È stato davvero elettrizzante. Non voglio saltare a conclusioni dopo quell’incontro, ma è stata un’esperienza davvero incredibile.”

Il canale Youtube di Patrick è questo.

un enorme squalo bianco sud africa patrick dykstra

