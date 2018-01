E GIGI D’ALESSIO? ANNA TATANGELO SALUTA IL 2017 SU INSTAGRAM MA NON C’E’ NESSUNA TRACCIA DEL CANTANTE NAPOLETANO - QUANDO SI DIFFUSERO LE VOCI SULLA LORO CRISI, D’ALESSIO AVEVA PRECISATO CHE SI TRATTAVA SOLO DI UNA DIFFICOLTA’ PASSEGGERA...

L'ultimo dell'anno è giorno di bilanci e tra tutti anche i vip hanno tirato le somme dell'anno appena trascorso. Anna Tatangelo con un post su Instagram ha salutato l'anno che sta per finire, con un collage di fotografie di quelli che lei ha descritto come i momenti migliori.

Le immagini la ritraggono in concerto, con i familiari, gli amici, con il figlio Andrea, ma nessuno scatto con Gigi D'Alessio. L'assenza del padre di suoi figlio fa pensare che la loro storia, di cui da tempo di vocifera una crisi, possa essere realmente arrivata al capolinea.

«Voglio salutare questo 2017 ringraziandolo dal profondo del cuore per tutte le cose belle che ho vissuto , ed anche per tutti i momenti difficili in cui ho imparato a cadere senza far rumore e rialzarmi più forte di prima, grazie alle persone che amo che non mi hanno fatto mai sentire sola.. L’augurio che vi faccio é quello di avere come me la fortuna di essere circondati da persone che vi amano , vi apprezzano e non vi danno mai per scontate , ma tirano fuori ogni giorno il meglio che è in voi.. di non sentirvi mai soli e di riuscire come me in momenti difficili a guardarvi intorno e trovare magia in ogni piccola cosa !!! », queste le parole della cantante che sembra essere concentrata sulla sua famiglia e sulla musica.

Dopo l'annuncio della separazione Gigi aveva precisato che si trattava solo di una crisi passeggera, che comunque ancora non sembra superat

