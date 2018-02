GIRA PANNOCCHIA IN PARROCCHIA - A IMPERIA UN UOMO TROVA LA MOGLIE IN CANONICA IN COMPAGNIA DI UNO STRANIERO DI ORIGINI SUDAMERICANE - IL CORNUTO E L’AMANTE INIZIANO A LITIGARE, SCATTA IL RISSONE E…

Maurizio Vezzaro per http://www.ilsecoloxix.it

Intervento dei carabinieri l’altro pomeriggio in una canonica di Imperia. Sono accorsi per sedare una lite tra due uomini, lite sorta per una donna. Uno di loro era il marito, che ha sorpreso in un alloggio a disposizione della parrocchia, la moglie, in compagnia di uno straniero di origini sudamericane, in possesso di un regolare permesso di soggiorno.

SESSO IN CHIESA

La situazione altamente imbarazzante è sfociata in una discussione e poi in una lite furiosa. I due uomini sono finiti con l’arrivare alle mani. Il marito della donna ha poi chiamato i carabinieri. I quali sono accorsi con una pattuglia. Non c’è stato bisogno di ricorrere alle cure dei sanitari: in questo caso la magistratura, se si dovrà procedere, lo farà attraverso le denunce della due parti. Il sacerdote si è detto all’oscuro della tresca. I carabinieri si sono limitati a raccogliere le dichiarazioni dei protagonisti compilando un verbale.