GNOCCHI AL RAGÙ - “FORZA NUOVA” VA A CONTESTARE IL COMICO ALL’INGRESSO DEL TEATRO IN CUI SI ESIBISCE PER LA BATTUTA SUL MAIALE E CLARETTA PETACCI: “SI DEVE SCUSARE. PERCHÉ OFFENDERE UNA DONNA CHE NON AVEVA NESSUNA COLPA SE NON QUELLA DI AMARE IL SUO UOMO?”

Brunello Vescovi per www.lastampa.it

Dura per una rock star non sentirsi mai abbastanza vecchio per mollare. E così, calcando il palco a una certa età, capita che invece dei reggiseni ti tirino le dentiere. Gene Gnocchi, nello spettacolo di stasera, è «The Legend», un’anziana rock star con qualche problema di liquidità, che si ritrova a dover improvvisare uno spettacolo.

GENE GNOCCHI

Credeva in una rivincita, dopo che gli ultimi tempi gli avevano riservato più di un’amarezza, ma sarà invece un vero calvario tra luci che si spengono e si accendono, un chitarrista con manie di protagonismo e tanti altri problemi. Ma lo show deve continuare, si sa.

Gnocchi sa cantare e suonare, oltre a fare l’umorista di professione, e questo spettacolo per lui è un’occasione per divertirsi. Stupirà di certo il pubblico quando intonerà qualcuno di quei pezzi che hanno fatto la storia del rock. Non fa comunque, com’è sua abitudine, sconti a nessuno: anche i luoghi comuni del rock vengono inevitabilmente presi di mira.

LA CONTESTAZIONE DI FORZA NUOVA A GENE GNOCCHI

Lo spettacolo - titolo «Sconcerto rock» - è alle 21 al teatro San Francesco per la stagione Marte, a cura degli Stregatti. Biglietti 15 euro (ridotti 10), ne restano pochissimi. Info 331-4019616. Intanto non si spengono le polemiche per la battuta di Gnocchi in tv alla trasmissione di Floris, nonostante l’attore abbia precisato che bersaglio della sua ironia era Giorgia Meloni. Nella surreale uscita del comico emiliano, la Meloni avrebbe attribuito a un maiale il nome di Claretta Petacci. E Forza Nuova, insorta subito con striscioni e dichiarazioni, prosegue le sue azioni anche ad Alessandria.

gene gnocchi maiale

«Saremo davanti al teatro per contestarlo - dice Piero Aiello, esponente del movimento di estrema destra -: perché offendere una donna che non aveva nessuna colpa se non quella di amare il suo uomo? Sarà una manifestazione civile, autorizzata dalla questura, con striscione e megafono, invitando Gnocchi a chiedere pubblicamente scusa. Se verrà a confrontarsi con noi bene, altrimenti ce ne andremo». La manifestazione comincerà intorno alle 20 e proseguirà fino alle 21, orario d’inizio dello spettacolo.