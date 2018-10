GOLINO PROFONDA – LA REGISTA DI “EUFORIA” RACCONTA LA ROTTURA CON RICCARDO SCAMARCIO, PROTAGONISTA DEL SUO NUOVO FILM – “È STATA LA DELUSIONE PIÙ GRANDE DELLA MIA VITA. DA DONNA LA FERITA RESTA. E CON QUELLA IL DISINCANTO VERSO L’AMORE” – “NON CI PORTIAMO RANCORE. SUL LAVORO LA VITA PRIVATA SI METTE TRA PARENTESI” – ORA HA UN FIDANZATO 28ENNE, L'AVVOCATO FABIO PALOMBI

Si sono lasciati da più di un anno, eppure hanno trovato il coraggio di lavorare insieme sul set di un film.

Valeria Golino ha scelto Riccardo Scamarcio per la sua seconda pellicola da regista, "Euforia", e oggi si sente pronta per raccontare senza filtri il retroscena di quella separazione, dopo una storia d'amore durata undici anni.

"La delusione sentimentale è stata fortissima, la più grande della mia vita - ha svelato al settimanale F - D’altra parte più c’è amore e più si soffre. Tutti diamo il peggio di noi stessi in certe circostanze ma se vuoi bene a una persona, poi ti riconcili. Abbiamo passato anni bellissimi insieme e le rispettive famiglie fanno parte della nostra vita", ha aggiunto.

Oggi "non solo non ci portiamo rancore, ma abbiamo addirittura fatto un film. Sul set, il lavoro artistico diventa la priorità, sentiamo tutti una grande responsabilità, e la vita privata si mette tra parentesi. Lui voleva aiutare me e io volevo aiutare lui: c’era una reciproca voglia di darsi una mano. Da donna, però, la ferita resta. E con quella il disincanto verso l’amore", ha detto ancora l'attrice, che però ha deciso di darsi un'altra possibilità accanto all'avvocato 28enne Fabio Palombi.

"Non è una relazione come le precedenti, non abitiamo insieme, cosa che per me è una novità. Forse sono cambiata, forse ho solo molta paura di rimettermi in gioco".

Anche Scamarcio, in occasione dell'uscita del film, ha rivelato che la fine della loro storia è stata "una sconfitta. È una cosa estremamente dolorosa dalla quale non sono ancora guarito".

