Monica Perosino per “la Stampa”

Vietato usare l' espressione «campi di sterminio polacchi». Vietato «attribuire alla Polonia e ai suoi cittadini un qualsiasi tipo di responsabilità per i crimini commessi dai nazisti». Soprattutto: vietato «accusare la Polonia di complicità con i nazisti», o menzionare in pubblico «crimini commessi dai polacchi durante l' Olocausto».

La camera bassa del Parlamento di Varsavia ha approvato un disegno di legge che prescrive fino a tre anni di carcere per chi assocerà l' aggettivo «polacchi» ai campi di sterminio nazisti, come Auschwitz, operanti nella Polonia occupata durante la Seconda guerra mondiale. In teoria, la norma sarebbe dovuta essere un «messaggio di sensibilizzazione» ai media e ai politici internazionali che «troppo spesso parlano di "campi polacchi"» senza specificare che la Polonia era «occupata dai nazisti».

Un tentativo di censurare chi suggerisce che, almeno in parte, la Polonia, come diversi altri Paesi europei, sia responsabile della morte di milioni di ebrei. Peccato che la legge tenti maldestramente di cancellare una tragica evidenza, quella dei collaborazionisti, innanzitutto.

In un botta e risposta su Twitter il leader del partito israeliano Yesh Atid, risponde all'ambasciata polacca con un messaggio che non lascia ombre: «Questa legge cerca di negare la complicità polacca nell' Olocausto. L'Olocausto è stato concepito in Germania, ma centinaia di migliaia di ebrei sono stati sterminati senza mai aver incontrato un soldato tedesco».

Perché la legge entri in vigore serve ancora l'approvazione del Senato e del presidente. Tre gli anni di carcere previsti. La norma renderà anche illegale negare l' omicidio di circa 100.000 polacchi da parte delle Unità nell' esercito insurrezionale ucraino (Upa), mossa che potrebbe aumentare le tensioni con la vicina Ucraina.

Il partito di destra al governo Diritto e Giustizia (PiS) ha spinto la legge invocando la sofferenza dei polacchi sotto l'occupazione nazista - «c'era la pena di morte per chi aiutava gli ebrei» - e per, sostengono i critici, strizzare l'occhio all' estrema destra nazionalista del Paese.

Immediata la reazione di Israele: «La legge non ha senso. La Storia non può essere cambiata, non si può negare la Shoah». Così il premier Benyamin Netanyahu ha bollato la norma in discussione in Polonia. «Ho dato ordine all'ambasciata israeliana in Polonia di incontrarsi con il primo ministro a cui esprimere - ha aggiunto il premier - la mia ferma opposizione alla legge».

Ha aggiunto il portavoce del ministero degli Esteri: «Chiediamo che il governo polacco la corregga prima che si vada avanti. Nessuna legge può cambiare la verità storica». Mentre il leader del partito laburista Avi Gabbay ha commentato: «Questa norma incoraggerà chi nega l' Olocausto. Ignorare la Storia non la cambia ».

2 - YAD VASHEM CONTRO LEGGE POLACCA,RENDE CONFUSA VERITÀ STORICA

(ANSAmed) - Yad Vashem, il Museo della Shoah a Gerusalemme, ha detto di "opporsi" alla nuova legge polacca, provvedimento che rischia di "rendere confusa la verità storica riguardo l'aiuto che i tedeschi ricevettero dalla popolazione polacca durante la Shoah".

Yad Vashem ha sottolineato la mancanza di dubbi sul fatto che "'campi della morte polacchi' sia una rappresentazione storica errata" ma ha anche definito "gravi distorsioni le restrizioni" contenute nella legge "riguardo le affermazioni di studiosi ed altri riguardo la diretta o indiretta complicità del popolo polacco con i crimini commessi sul proprio territorio durante l'Olocausto". Yad Vashem ha proseguito affermando che continuerà a "sostenere la ricerca tesa a esporre la verità sulla complessa attitudine della popolazione polacca nei confronti degli ebrei durante la Shoah".

