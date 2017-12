È GRAVISSIMO - VITTORIO CECCHI GORI, 75 ANNI, È STATO RICOVERATO D‘URGENZA IN TARDA MATTINATA AL POLICLINICO GEMELLI PER ARRESTO CARDIACO A CAUSA DI UNA ISCHEMIA CEREBRALE. IN CONSEGUENZA DI QUESTA CONDIZIONE SI SAREBBERO VERIFICATI ANCHE ALCUNI PROBLEMI CARDIACI

http://www.ilmessaggero.it/primopiano/cronaca/vittorio_cecchi_gori_ricoverato_al_gemelli-3448135.html

vittorio cecchi gori (3)

Vittorio Cecchi Gori, 75 anni, e’ stato ricoverato d urgenza in tarda mattinata al Policlinico Gemelli per arresto cardiaco. Ora è in terapia intensiva. Il produttore ed ex presidente della Fiorentina è giunto in ospedale a causa di una ischemia cerebrale. In conseguenza di questa condizione si sarebbero verificati, si è appreso, anche alcuni problemi cardiaci.

La famiglia, i figli Mario e Vittoria Cecchi Gori con la madre Rita Rusic chiedono il rispetto della privacy.

vittorio cecchi gori (2)

Attualmente l'ex moglie di Vittorio Cecchi Gori con il figlio Mario stanno partendo da Miami per Roma.

vittorio cecchi gori Vittorio Cecchi Gori vittorio cecchi gori e sassone e amendola VITTORIO CECCHI GORI A PONZA CON FILLY DA NOVELLA DUEMILA VITTORIO CECCHI GORI A PONZA CON FILLY DA NOVELLA DUEMILA VITTORIA CECCHI GORI E RITA RUSIC Vittorio-Cecchi-Gori-e-Philly-sullImpossible Vittorio Cecchi Gori con Daniela la Mugika - Copyright Pizzi RITA RUSIC VITTORIO CECCHI GORI Vittorio Cecchi Gori con Daniela la Mugika - Copyright Pizzi vittorio cecchi gori RITA RUSIC VITTORIO CECCHI GORI vittorio cecchi gori foto andrea arriga Vittorio Cecchi Gori Tiziana Stella - Copyright Pizzi vittorio cecchi gori ricorda l amico oliviero beha verdone, cecchi gori, carlo e enrico vanzina foto andrea arriga vittorio cecchi gori con enrico vanzina foto andrea arriga lino banfi, vittorio cecchi gori, neri parenti foto andrea arriga cecchi gori, ippolito, bonivento, amendola foto andrea arriga Vittorio Cecchi Gori Lory Del Santo Claudio Sabelli Fiorelli Giorgio Lauro Vittorio Cecchi Gori Lory Del Santo Paolo Pomicino Claudio Sabelli Fiorelli Giorgio Lauro e Cecchi Gori Vittorio Cecchi Gori Giorgio Lauro Vittorio Cecchi Gori e Philly Azzarito CECCHI GORI E VALERIA MARINI AL BAGAGLINO CECCHI GORI E MARIA GRAZIA BUCCELLA .jpg VITTORIA CECCHI GORI VITTORIO CECCHI GORI AL RISTORANTE CON UNA BELLA NERA