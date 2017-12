I GRECI LA CHIAMAVANO "KAIROS", NOI, PIU PROFANAMENTE, BOTTA DI CULO - NON SEMPRE BASTA AVERE UN BUON OCCHIO E UN BUON OBIETTIVO, QUESTE FOTO SONO LA DIMOSTRAZIONE CHE ANCHE TROVARSI AL POSTO GIUSTO AL MOMENTO GIUSTO PUÒ TRASFORMARE ALCUNI SCATTI IN IMMAGINI DA CAPOLAVORO (GALLERY)

DA "www.brightside.me"

Questi scatti mostrano come non sia sempre un questione di tecnica o bravura, a volte basta trovarsi al posto giusto nel momento giusto per ottenere lo scatto perfetto. Ecco alune tra le più belle immagini trovate in rete:

l aereo tra le foglie grand canyon colpito dal fulmine anche l acqua sembra un elefante dragone di fuoco il ciuffo del calciatore arte della levitazione avete una coca cola camminare sull acqua bacio sotto l acquario caffe per due il momento in cui perdi gli occhiali il riflesso sull acqaurio cane col cappello il sole appoggiato al fiore le coccinelle hanno i loro mezzi di trasporto la luna appoggiata l effetto dell acqua come una zanzara moonwalk