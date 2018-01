LA GUERRA DELLA NUTELLA – UN BARATTOLO SCONTATO AL 70% SCATENA UN’INDEGNA GAZZARRA AL SUPERMERCATO - SGUARDI INTIMIDATORI, SPINTE, PERSONE CONTUSE - GUARDATE COSA E’ SUCCESSO: VIDEO!

Chiara Cavalleris per www.dissapore.com

supermercato francese nutella

Cosa succederebbe se nei supermercati si vendessero bancali di Nutella con uno sconto super del 70%?

Abbiamo la risposta.

E possiamo vederla in questo video girato in un supermercato della catena francese Intermarché, dove il barattolo da 950 grammi di Nutella è stato messo in vendita a 1 euro e 41 centesimi.

Un euro e quarantuno per un il barattolone. In tre, due, uno le confezioni di crema spalmabile alla nocciola in sconto hanno provocato un assalto senza ritegno, con appendice di spinte, contusioni, accaparramenti seriali. E ancora, sguardi intimiditi per la vergogna ma pure occhiate indimidatorie.

Con inevitabile delusione finale per chi è rimasto con il carrello vuoto, come se avesse perso al buon vecchio gioco delle sedie.

Ma qui, ahinoi, non stiamo parlando di bambini.

