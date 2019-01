MA E’ FUSO O FUSARO? - IL FILOSOFO SOVRANISTA: “SONO PER L’USCITA DALL’EURO TOTALE E INCONDIZIONATA - BREXIT? APPOGGIO OGNI GUAITO DEI POPOLI EUROPEI - LA CENA DELLA CHIRICO CON BOSCHI E SALVINI A 6 MILA EURO A TAVOLO? UNA VOLGARE OFFESA ALLE CLASSI LAVORATRICI IN SOFFERENZA - IL FUTURO È IN MANO A PUTIN O ALLA CINA. AUSPICO CHE NON SIA PIÙ IN MANO AGLI STATI UNITI D'AMERICA, IL BRACCIO MILITARE DELLA GLOBALIZZAZIONE ECONOMICA” - LE MIGRAZIONI, IL METOO, GLI OMOSESSUALI