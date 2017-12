HARRY TI PRESENTO BARACK - IN UN’INTERVISTA PER LA BBC (REGISTRATA A SETTEMBRE E TRASMESSA ORA), IL PRINCIPE “INTERVISTA” OBAMA CHE ATTACCA DI SPONDA TRUMP CRITICANDO “L'USO IRRESPONSABILE DEI SOCIAL MEDIA” - ALLA DOMANDA “BOXER O SLIP?”, L’EX PRESIDENTE S’IMBARAZZA E REPLICA, FREDDINO, “SCUSA, NON RISPONDIAMO A QUESTE DOMANDE…”

Sara Gandolfi per il “Corriere della Sera”

OBAMA E HARRY D INGHILTERRA

L'intervistato, Barack Obama, è ancora l'«uomo più ammirato» dagli statunitensi, davanti al successore Donald Trump (sondaggio Gallup). L'intervistatore, Henry del Galles detto Harry, è il principe più in voga del momento, dopo anni trascorsi all'ombra del fratello maggiore William, ormai imbolsito. Camicia azzurra e giacca scura l'ex leader più potente del mondo, camicia bianca e maniche arrotolate il quinto erede nella linea di successione al trono britannico. Entrambi senza cravatta.

Si conoscono da tempo e non hanno mai fatto mistero del feeling reciproco, nonostante la differenza di età e di rango nobiliare. Al punto che la stampa ha più volte parlato di «bromance», sintesi di «brothers» e «romance» per indicare una stretta amicizia fra uomini. Insomma, una coppia perfetta per lo scoop natalizio della Bbc. Durante una puntata del seguitissimo programma «Today» - registrata in realtà lo scorso settembre in Canada - l'ex presidente Usa, incalzato dalle domande dell'«amico» reale, ha sferrato un attacco piuttosto esplicito al nuovo inquilino della Casa Bianca.

Pur senza citare Trump e i suoi tweet quotidiani, Obama mette in guardia contro l'«uso irresponsabile dei social media», che rischiano di trasmettere un'immagine distorta di questioni complesse e quindi di alimentare fratture sociali. «La gente può essere convinta a credere in informazioni che rafforzano solo i suoi pregiudizi - dice un Obama piuttosto ingrigito ma con la sua consueta voce pastosa e seducente -. Tutti noi leader dobbiamo trovare il modo per ricreare uno spazio comune in Internet».

Un invito neppure troppo velato a Trump, che quest'anno è finito più volte sotto accusa per l' uso più che disinvolto dei social media. Barack Obama - che peraltro sfruttò con grande abilità l'account presidenziale @potus44 per comunicare con i suoi cittadini - ora veste i panni del padre saggio: «Il problema - assicura - è sviluppare questa tecnologia in modo che permetta una molteplicità di voci e una diversità di punti di vista e non conduca invece a una balcanizzazione della società».

«Ti posso riportare indietro al 20 gennaio (giorno dell' insediamento di Trump), che cosa ti passava per la mente?» gli chiede timidamente l'ex scapestrato di Casa Windsor, che fu l'anfitrione degli Obama a Palazzo reale durante la storica visita a Londra nel 2015. Obama ride. «A quanto ero grato a Michelle per essermi sempre stata accanto».

Nella prima intervista concessa dopo la fine della sua presidenza, Obama ha sostenuto di essersi sentito sereno il giorno in cui ha lasciato la Casa Bianca a Trump, nonostante «il molto lavoro ancora da fare». E si è paragonato a un atleta impegnato in una staffetta: «Se corri forte, hai fatto del tuo meglio, sei stato in grado di passare il testimone con successo e il mondo sta un po' meglio di prima, allora hai fatto il tuo lavoro».

L'insolita intervista, girata a Toronto durante gli Invictus Games per i veterani di guerra, di cui Harry è patrono, è stata l'occasione anche per un botta e risposta su temi meno presidenziali come «Aretha Franklin o Tina Turner?»: «Aretha è la migliore». «Casa Bianca o Buckingham Palace?»: «Casa Bianca, solo perché sembra che ci voglia molto tempo per falciare il prato a Buckingham Palace».«Giusto», replica svelto il rosso intervistatore. «I Queen o The Queen (la regina, ndr )?»: «La regina». E non manca il momento di imbarazzo quando Harry legge una domanda molto poco reale: «Boxer o slip?», e Obama replica, freddino, «scusa, non rispondiamo a queste domande».

Harry ha poi intervistato anche il padre Carlo, eterno erede al trono di Elisabetta - che si è detto preoccupato per il cambiamento climatico - e si è a sua volta sottoposto ad alcune domande dei conduttori Bbc. Inevitabile quella sul suo matrimonio con l' attrice afroamericana Meghan Markle, il 19 maggio. Ci saranno anche gli Obama? «Non lo so...

Non voglio rovinare la sorpresa». Secondo il tabloid Sun , in realtà, il governo britannico di Theresa May avrebbe chiesto ad Harry di soprassedere, per non irritare Trump.

Chissà se alla fine saranno invitati entrambi alle nozze più glamour del 2018.