CHI SONO LE PUTTANE? FERRUCCIO SANSA DE “IL FATTO” PIU' DURO DI FELTRI E SALLUSTI - A DI MAIO: “SONO PUTTANE SOLO I GIORNALISTI OPPURE ANCHE QUELLI CHE APPROFITTANO PERFINO DELLE TRAGEDIE COME IL PONTE DI GENOVA PER CERCARE VOTI E CONSENSO?'' - ''POVERE PUTTANE, USATE PER ESPRIMERE DISPREZZO. ALMENO LORO SI SPORCANO LE MANI. FANNO UN LAVORO. NON STANNO A PONTIFICARE DAL GUATEMALA. NON GOVERNANO UN PAESE CON UN CURRICULUM CHE ALLA GENTE COMUNE MAGARI NON BASTA PER FARE IL CORRIERE''