HOLLYWOOD SADOMASO – QUATTRO NUOVI ARRESTI IN RELAZIONE ALLA NXIVM, LA SETTA SESSUALE CHE RECLUTAVA DONNE DA PLAGIARE, SCHIAVIZZARE, MARCHIARE A FUOCO E ABUSARE SESSUALMENTE – IN MANETTE FINISCE ANCHE L’EREDITIERA CLARE BRONFMAN: “AVEVA PAGATO GLI AVVOCATI PER IL GURU KEITH RANIERE E PER INVIARE LETTERE MINATORIE ALLE VITTIME. INOLTRE ERA PRONTA A…”

DAGONEWS

marchio a fuoco

Altre quattro persone sono state arrestate in relazione alla setta sessuale NXIVM: Clare Bronfman, 39 anni, Kathy Russell, 60, Lauren Salzman, 42, e Nancy Salzman, 64, sono finite dietro le sbarre per aver lavorato al piano perverso del guru Keith Raniere.

Bronfman e figlia del defunto miliardario filantropo ed ex presidente della "Seagram", Edgar Bronfman Sr.: secondo l'accusa l'ereditiera, che possiede un'isola alle Fiji, avrebbe finanziato la fuga di Raniere se fosse stato rilasciato. Inoltre la donna, in qualita di membro del consiglio direttivo della setta, era la "dominatrice" di una dozzina di schiave tra New York e Toronto.

clare bronfman e la sorella sara 1

Accusata di gestire uno schema piramidale per arricchire Keith Raniere, avrebbe pagato gli avvocati per il guru, incluso il legale messicano da cui sono partite le lettere minatorie destinate ad alcune affiliate alla setta. Sarebbero state proprio Clare e la sorella Sara ad aver "corteggiato" Allison Mack quando questa prese in considerazione l'idea di unirsi a Nxixm.

La donna si e dichiarata non colpevole per le accuse di culto sessuale di Nxivm: e stata rilasciata dietro il pagamento di 100 milioni di dollari. Ora e agli arresti domiciliari e viene costantemente monitorata grazie a un dispositivo su una caviglia.

clare bronfman 4

Un giudice federale ha negato il mese scorso la liberta su cauzione per Raniere: i pubblici ministeri continuano ad accusarlo di aver fondato una societa segreta che minacciava, inducendole a pratiche sessuali sotto ricatto.

keith raniere

Rina Zamarra per "www.mondofox.it"

Nuovi documenti gettano una luce sempre piu sinistra su Allison Mack, Keith Raniere e la loro setta NXIVM. Secondo le informazioni pubblicate da Daily Beast, diventa piu serio anche il coinvolgimento dell'ereditiera Clare Bronfman, membro del consiglio direttivo della setta e dominatrice di una dozzina di schiave tra New York e Toronto.

L'ereditiera avrebbe pagato gli avvocati di Raniere, incluso il legale messicano da cui sono partire le lettere minatorie destinate ad alcune affiliate alla setta. Sempre lei avrebbe tentato persino di ottenere delle incriminazioni contro le ex schiave che hanno raccontato la loro esperienza agli organi di stampa, tra cui Sarah Edmondson.

clare bronfman 3

In realta dopo gli arresti, molte schiave sarebbero state vittime di tentativi di intimidazione:

Dopo che l'indagine e finita sulla stampa, dei membri di alto profilo del DOS di Allison Mack si sono attivati per minare i potenziali testimoni. Hanno registrato infatti dei domini a nome dei testimoni con l'intenzione di pubblicare informazioni compromettenti su di loro.

I metodi di coercizione della setta

I tentativi di minacciare le schiave hanno avuto facile presa sulle vittime a causa di un meccanismo perverso, che le ha indotte a fornire sempre nuovi materiali compromettenti. Secondo le ricostruzioni legali, le schiave si rovinavano con le loro stesse mani per paura che le prime rivelazioni concesse fossero considerate poca cosa e venissero divulgate.

clare bronfman 2

Questa minaccia ha prodotto una vera e propria escalation di: "...fotografie sessualmente esplicite, video in cui i futuri schiavi raccontavano storie compromettenti (vere o false) su se stessi e sui propri amici e familiari, lettere con accuse (vere o false) contro amici e familiari".

L'ex membro Jane Doe ha raccontato di aver assistito personalmente alla raccolta di questo materiale da parte di Allison Mack. Secondo il racconto della testimone, Allison imponeva regolarmente foto di nudi e le inviava a Raniere, che richiedeva persino delle modifiche quando il risultato non era di suo gradimento.

attachment 1 1

La donna ha riferito di una occasione in cui vide la risposta soddisfatta del guru, con tanto di emoticon con il diavolo. Sembra che il guru avesse gradito molto una foto con tutte le schiave nude inviatagli dal cellulare della Mack.

L'induzione alle pratiche sessuali

In una sezione del documento intitolata Il traffico sessuale nel DOS si fa riferimento all'induzione al sesso praticata sulle schiave. Raniere aveva a sua disposizione dalle 20 alle 25 donne, obbligate a fare sesso solo con lui e a non farne parola con nessuno.

allison mack

L'ex membro Jane Doe fu costretta da Allison Mack a 6 mesi di astinenza dal sesso, trascorsi i quali venne offerta al guru in una sorta di rito di iniziazione notturno. L'uomo la bendo, la fece spogliare nuda e la porto in auto in una sede della setta, dove la lego a un tavolo e la costrinse a subire un rapporto sessuale con una persona sconosciuta mentre lui commentava la scena.

L'uomo le corrispose anche dei soldi per i viaggi da Brooklyn alla loro sede, pretendendone la restituzione dopo la fuoriuscita della donna da NXIVM.

clare bronfman 1

Il tribunale sta indagando proprio sulle case utilizzate per gli abusi. Il procuratore Richard P. Donoghue ha dichiarato che due proprieta di Halfmoon (New York) potrebbero essere confiscate perche ritenute le sedi del traffico sessuale delle schiave. Ormai, questa triste storia non smette di riservare sorprese sempre piu inquietanti...

nancy salzman nxivm sara e clare bronfman richard branson con sara brofman, membro attivo della setta nxiv keith raniere, leader della setta sessuale nxivm l'isola privata di richard branson allison mack lauren salzman