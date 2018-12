IERI, ORGIA E DOMANI - PERCHE' CI PIACE TANTO FANTASTICARE SUL SESSO A TRE? DAVVERO RADDOPPIA IL GODIMENTO? PENSIAMO DI SENTIRCI PIU' DESIDERATI, AL CENTRO DEL PIACERE, O EMULIAMO I FILM DOVE PERO' NON SI MOSTRANO MAI INTOPPI E CONSEGUENZE? - PUO' ANCHE ESSERE UNA GRAN ROTTURA CAMBIARE TUTTI QUEI CONDOM E DOLOROSO VEDERE IL TUO PARTNER CHE GODE CON LO 'SPECIAL GUEST'

Lizette Borreli per “Medical Daily”

sex party al sanctum

La maggior parte degli uomini ci ha fantasticato su e la maggior parte delle donne l’ha proposto. Parliamo di sesso a tre, che esercita grande fasciano per diversi motivi, sia su chi vuole sentirsi al centro del piacere sia su chi ama dare piacere agli altri.

Ma davvero poi raddoppia il godimento e la gioia? Non tutte le fantasie devono diventare realtà, soprattutto se non ci si sente pronti, se non si è parlato abbastanza con il partner per chiamare a letto il terzo ospite. Certo, il fatto che sia un atto proibito, non fa che renderlo più eccitante. Il rischio però è che sia idealizzato, emulato, dato che ormai si vede spesso in tv.

in tre nella tenda di swingfiels

Soprattutto in età adolescenziale, i media influiscono molto sui comportamenti sessuali, mostrando sempre rapporti nel momento in cui accadono e mai le loro conseguenze. Nelle serie tv il ménage à trois è quasi routine ormai, vedi l’episodio "Third Wheel" di ‘How I Met Your Mother’, o il ‘Saturday Night Live’ dove a mimare l’orgia erano Justin Timberlake, Andy Samburg e Lady Gaga.

westworld orgia 4

La regola d’oro: chi fa un’orgia che include uomini non è gay. Però, alla fine, un uomo etero su tre sogna di andare a letto con due donne insieme. Niente uomini, sia perché vuole essere il maschio dominante, sia perché teme di essere considerato omosessuale.

Uomini e donne, al pensiero del ‘triciclo’, si sentono desiderati da più persone, è una convalida del loro livello di attrazione.

scambisti al dancing della desire cruise

Le persone insicure spesso pensano che fare sesso a tre possa dare loro fiducia. Nel caso dei maschi, si aggiunge la loro urgenza biologica di spargere seme il più possibile. Da questo punto di vista, le donne, non hanno alcun vantaggio a fare sesso con un solo uomo e un’altra donna, perché le possibilità di procreare diminuiscono.

Secondo lo studio del ‘Journal of Sexual Archives Researchers’, l’82% degli uomini e il

orgia nel film bang gang

31% delle donne sono interessati al sesso a tre, ma con una differenza: l’uomo preferisce conoscere la persona aggiuntiva, la donna vuole conoscere la coppia solo nel caso in cui è lei la terza aggiunta. Ad ogni modo, c’è sempre molta discrepanza fra fantasia e realtà, e molti preferiscono non infrangere tabù e farla restare una eccitante immaginazione.

Inoltre, il sesso a tre è più rischioso, per lo scambio di fluidi corporali multipli, la trasmissione di infezioni. Ad ogni atto sessuale, bisogna mettere una nuova barriera. Ad esempio se si passa da una fellatio a una penetrazione, va cambiato preservativo, per il cunnilingus con estranei va usata la diga dentale. Bisogna discutere dei limiti che si è disposti ad oltrepassare. Molte coppie crollano, dopo aver fatto l’esperienza. Per una fantasia, molti non sono disposti a cedere la relazione prioritaria. Vedere il partner che se la gode davanti a te con un’altra persona, introduce una vulnerabilità, forte gelosia.

orgia appannata in true detective vizi privati, pubbliche virtu orgia coppie di scambisti alla desire cruise