IMPARATE DOVE SI TROVA IL CLITORIDE - NON IRRIGIDITE LA LINGUA - LE DITA SONO LE MIGLIORI AMICHE DELLA VAGINA - 16 COSE CHE LE DONNE VOGLIONO CHE FACCIATE QUANDO SCENDETE SULLE LORO PARTI INTIME - CHIUNQUE DOVREBBE SAPERE COME PRATICARE DEL BUON SESSO ORALE ALLA PROPRIA DONNA. ECCO I CONSIGLI PIÙ VOTATI (DALLE DONNE) SU FACEBOOK

DA 'www.buzzfeed.com'

1. Imparate dove si trova il clitoride e ricordatevi che esiste di più oltre al “grilletto”

Andate su google e scrivete: “VAGINA.” Adesso date una bella occhiata a dove si trova il clitoride, non è così difficile.

2. Il clitoride è molto sensibile… e non solo al piacere

“Non mettetevi a leccare freneticamente dappertutto come se non ci fosse un domani,

in qualsiasi modo vi venga. Quelle parti sono molto sensibili e troppi stimoli finiscono

per non essere affatto piacevoli. Andateci piano, siate gentili.”

3. Non irrigidite la lingua!

“La vostra lingua non è un pene. Il sesso orale dev’essere come un bacio ben dato: succulento, senza fretto, e ben preparato. Non si tratta solo di vedere quanto in fondo riuscite a infilare la vostra lingua.”

4. Non risucchiatela

“Smettete di impersonare lo sturalavandini! Il clitoride è un’area sen-si-bi-le! Se la ragazza si tira indietro, dateci un taglio.”

5. Non è una “mou”

“Smettete di trattare il clitoride e le labbra come fossero una caramella, tirando, allargando e strattonando. Proprio… No.”

6. Smettete di comportarvi come un cane

“Se vi comportate come un cane che beve l’acqua da un piatto, probabilmente lo state facendo nel modo sbagliato.”

7. La vagina fa parte del corpo di una persona

“Massaggiare e baciare la vulva (la parte esterna della vagina), toccandola e accarezzandola prima di fare sesso orale aiuta davvero molto. Ma non dimenticatevi neanche del resto del corpo, specialmente le gambe e la schiena.”

8. Chi va piano…

“Le donne ci mettono più tempo degli uomini a raggiungere l’orgasmo. Non pensate che tre minuti là sotto bastino a farla arrivare dove volete, perché non è così.

9. C’è un motivo se è agitata.

“Se continua ad agitarsi, non continuate a insistere sullo stesso punto! A volte vuole solo che aggiustiate la vostra mira senza dovervi dire “più a destra o più a sinistra.”

10. Lodare la vostra ragazza

“Molte donne non pensano di essere molto attraenti là sotto, che è una stronzata! Date una lunga occhiata e poi dite, sinceramente, cosa vi piace della loro vagina. Quello che vi attrae nel colore, la forma, il profumo e il sapore.”

11. Se non parla molto, probabilmente è tutto ok

“Quando una donna non parla molto, o a volte è perfino silenziosa o geme leggermente, è quasi sempre un buon segno! Alle donne piace considerare questo come un momento intimo, senza alcuna pressione e in specialmente senza nessuna fretta!”

12. “Così” significa “esattamente in quel modo” non “più veloce”

“Il ritmo è tutto!” Fareste meglio a mantenere lo stesso ritmo che pensare di passare a una samba agitando le acque con la vostra lingua! Avete sentito quel sussulto, CONTINUATE COSÌ!”

13. Le dita sono le migliori amiche della lingua

Dito = buono

Lingua = Molto Buono

Dito + Lingua = Sì cosìììì

14. Accettate le sconfitte

“Il sesso orale non sempre funziona. Se vi tira su prima che abbiate finito, la vostra missione è fallita.”

15. Per le donne: smettete di fingere!

“Se qualcuno inizia a leccarvela e lo sta facendo nel modo sbagliato, anche se gli state dando tutte le istruzioni per farlo in modo corretto, fateglielo sapere! Non sentitevi obbligate a fingere per farli sentire meglio con loro stessi. Aiutateli a imparare!

16. Per l’amor di Dio, ascoltate il vostro partner!

“Tutte le donne sono diverse! Le sensazioni saranno diverse da donna a donna e leggere tutti questi consigli sul sesso orale non vi aiuterà affatto se non sarete in grado di ascoltarle. La comunicazione è il vero segreto!