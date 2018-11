IMPARATE A MANEGGIARE IL PESCE - ECCO I SEI ERRORI DA NON FARE QUANDO SI MANGIA SUSHI IN UN RISTORANTE GIAPPONESE - DALL’USO ESAGERATO DELLA SALSA DI SOIA ALLO ZENZERO, DAL WASABI AL SAKE MAI BOLLENTE, COME COMPORTARSI CON LA ZUPPA DI MISO…

Gabriele Principato per www.corriere.it

1. Il sushi

In pausa pranzo. Per una serata fra amici o una cena romantica. La cucina giapponese è fra quelle più amate in Italia, eppure, spesso, quando andiamo in un ristorante di sushi facciamo un sacco di errori. Per evitare i più comuni basta poco. Ecco le regole base.

2. Non esagerare con la salsa di soia

Per evitare che il riso si sbricioli e si trasformi in una terrificante poltiglia, evitate di annegare il pezzo di sushi nella salsa di soia. Limitatevi ad immergere leggermente il lato con il pesce .

3. Lo zenzero sul sushi

La funzione dello zenzero è di essere un «detergente» per il palato, così da non sovrapporre in bocca i sapori di diverse tipologie di pesce. Va mangiato tra un taglio di pesce e l’altro e non aggiunto su un pezzo di sushi come fanno in molti.

4. Mescolare wasabi e salsa di soia

La delicatezza del pesce fresco è la motivazione per la quale il wasabi unito alla salsa di soia compromette il sapore del piatto. Usatelo a parte senza fare intrugli.

5. Mangiare sushi freddo

Il sushi nasce per essere mangiato caldo e morbido, appena preparato, e non freddo e duro. Fateci sempre attenzione

6. Mangiare la zuppa di miso con il cucchiaio

Le zuppe giapponesi sono molto liquide. E vengono servite in ciotole piccole proprio per permettere di sorseggiarle direttamente dalla scodella.

7. Versarsi il sake

In Giappone è tradizione servire da un vassoio centrale il sake agli altri commensali che, a loro volta, lo verseranno a chi l’ha versato loro. Ricordate anche che il sake di alta qualità non dovrebbe mai essere bevuto bollente.

