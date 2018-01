DI INCANTI E DI FOLLIA – LA CIOCCA DEI CAPELLI DI ELVIS, UN MATTONCINO LEGO D’ORO MASSICCIO, UNA ROCCIA SPAZIALE – ECCO LE 10 COSE PIÙ ASSURDE VENDUTE ALL'ASTA NEL 2017 - E C'È ANCHE UN SACCHETTO DI POLVERE LUNARE. PER NON PARLARE DELLA LETTERA DI UN PASSEGGERO DEL TITANIC...

mattoncino lego d'oro massiccio

Regina Picozzi per www.ilgazzettino.it

Che ne direste di una bella ciocca dei capelli di Elvis Presley da sfoggiare nel salotto di casa? In alternativa, anche un pezzo di roccia spaziale di 4 miliardi e mezzo di anni potrebbe andar bene. Perché no, devono aver pensato i collezionisti di tutto il mondo che lo scorso anno si sono battuti per accaparrarsi le cose più assurde battute all'asta. Ce lo assicurano gli esperti di Catawiki.it, primo sito di aste online per l'acquisto e la vendita di oggetti speciali, che con una classifica delle 10 scelte più bizzarre del 2017 ci danno un assaggio dei gusti sorprendenti della gente.

roccia spaziale

E se i 14 mila euro pagati per il meteorite vi sembrano troppi, cosa ne pensate dei 125 mila sborsati per poter custodire la lettera che un passeggero di prima classe del Titanic scrisse alla madre il giorno prima del disastro? «Se tutto va bene arriveremo a New York mercoledì», si legge.

elvis