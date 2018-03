INCHIODATO – IL BOMBER SERIALE DEL TEXAS SI SAREBBE FATTO ESPLODERE DOPO UNO SCONTRO A FUOCO CON LA POLIZIA, CHE SAREBBE RIUSCITA A RISALIRE ALL’UOMO GRAZIE ALLE RIPRESE DELLE TELECAMERE DI SICUREZZA E A DEGLI SCONTRINI (VIDEO)

DAGONEWS

Come riportato dal Sun il “bomber di Austin” si sarebbe fatto esplodere dopo uno scontro a fuoco con la polizia, dopo aver fatto esplodere una serie di pacchi in giro per il Texas.

Dozzine gli agenti dell’FBI accorsi nella città di Round Rock dove un sospetto non identificato ha sparato a un agente facendo poi esplodere un ordigno.

Gli investigatori sono risaliti al sospetto utilizzando dati del cellulare, le riprese dell’attacco precedente e alcuni scontrini, secondo il reporter locale Tony Plohetski.