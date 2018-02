INCREDIBILE MA VERO: SI MANGIA DI PIÙ CON UNA PIZZA DA 40 CM DI DIAMETRO CHE CON DUE PIZE DA 30 CM! - 16 FATTI A CUI È DAVVERO DIFFICILE CREDERE MA CHE SONO AL 100% REALI - PARADOSSI FISICI E LEGGI MATEMATICHE CHE INGANNANO OGNI LOGICA DELLA PROBABILITÀ. DALLA TROMBA DI TORICELLI AL NUMERO PIÙ GRANDE DELL'UNIVERSO. LEGGERE PER CREDERE...

DAGONEWS

1. In una stanza con 23 persone, c’è una possibilità del 50% che due di loro siano nate lo stesso giorno.

festa di compleanno

Potreste pensare che con 23 prsone su 365 giorni le probabilità siano più scarse, ma sono appena sopra il 50%.

2. Se piegate un normale foglio di carta a metà 45 volte, sarebbe abbastanza spesso da raggiungere la luna.

distanza terra luna

Posto che è impossibile piegare un foglio a metà così tante volte, se mai lo fosse, 45 pieghe vi farebbero arrivare fino alla luna. Questo è il potere dei numeri esponenziali.

3. Ogni volta che mischiate un mazzo di carte, siete probabilmente la prima persona nella storia dell’universo ad aver creato quella esatta successione.

Esistono 8 x1067 possibilità di mischiare un mazzo di carte. Questo vuol dire che esistono più modi di mischiarle di quanti atomi ci siano sulla Terra e la maggior parte delle sequenze possibili non sono ancora state mischiate. Perciò ogni volta che giocate, state facendo la storia!

4. Ci vogliono 12 giorni per far passare un milione di secondi. Ma per farne passare un miliardo ci vogliono 32 anni.

Un trilione di secondi? 31,709.8 anni.

5. Si mangia di più con una pizza da 40 cm di diametro che con due pizze da 30 cm.

Se non ci credete fate voi i conti. Un suggerimento: Area=πr2.

6. Molte persone hanno in media più di due braccia

braccia

Siccome alcune persone non hanno braccia o ne hanno una sola, il numero di braccia per persona sono poco meno di due. Perciò se avete due braccia, ne avete più della media.

7. Avete presente le strisce bianche discontinue che si trovano fra le carreggiate in autostrada? La maggior parte delle persone stima che siano lunghe mezzo metro, ma in realtà sono lunghe dai 3 e ai 6 metri.

strisce discontinue

Il cervello umano non interpreta sempre correttamente le forme geometriche e il motivo di questo difetto è dovuto a un fenomeno conosciuto come “costanza percettiva” (o “di grandezza”). Lo stesso vale con i semafori.

8. Esiste un numero di grandezza inconcepibile chiamato il numero di Graham. È così grande che interpretarlo potrebbe letteralmente trasformare il vostro cervello in un buco nero.

Il nostro cervello riesce a contenere solo fino a un certo numero di informazioni e questo numero è composto da più cifre di quante ne possa contenere un cervello umano.

9. C’è anche un numero chiamato Googolplex che è così grande che non basterebbe l'intero spazio dell’universo per scriverlo.

Esistono più numeri nel googolplex che particelle nell’universo. 1 googolplex = 1 seguito da 10 miliardi di miliardi di miliardi di miliardi di miliardi di miliardi di miliardi di miliardi di miliardi di miliardi di miliardi di zeri.

10. Se avete problemi a calcolare una percentuale, invertitela. Il 4% di 50 è lo stesso del 50% di 4. L’80% di 25 è lo stesso del 25% di 80.

Funziona con qualunque percentuale, provateci!

11. Se qualcuno vi dice che ha due figli e uno dei due è maschio, ci sono due possibilità su tre che la seconda sia femmina, non 50/50.

paradosso dei due bambini

Qui si sta parlando di probabilità, non di biologia. Da un punto di vista biologico, le possibilità sono 50/50, come si può facilmente intuire. Ma in termini matematici, le probabilità sono due su tre che sia femmina. I numeri sono spesso ingannatori!

12. Immaginate di avere una corda abbastanza lunga da riuscire a farci un giro completo della Terra: dovrebbe essere lunga 40,0751 km. Adesso immaginate di poterla alzare di un piede (30cm) da terra in ogni suo punto. Quanta corda in più vi servirebbe? Appena 1,90 metri.

Circonferenza della terra

Sì, proprio così.

13. E se voleste fare esattamente la stessa cosa, ma con una pallina da tennis? Poniamo che la vostra corda adesso misuri 20cm. Quanta altra corda vi servirebbe per creare 30cm di spazio intorno alla corda? Sempre 1,90 metri – come con l’esempio con la Terra.

Non importa quanto sia grande la palla, la risposta sarà sempre 1,90, o 2π.

14. Esiste una forma tridimensionale chiamata la Tromba di Torricelli (o la tromba dell’arcangelo Gabriele), che ha un’area infinita ma un volume limitato. In altre parole si potrebbe riempire la tromba di vernice, ma non sarebbe possibile verniciarla.

Si tratta di un incredibile paradosso geometrico.

15. Statisticamente parlando, i vostri amici avranno sempre più amici di voi.

Avete presente come le persone che vi seguono su Twitter hanno sempre più ‘followers’ di quanti ne abbiate voi? È un fenomeno matematico chiamato il ‘paradosso dell’amicizia’ e vale anche nella vita reale.

16. Per calcolare il volume di questa pizza alta, bisognerebbe usare la formula: Pi x Z x Z x A.

PI X Z X Z X A

'Z' è il raggio della pizza e 'A' è l’altezza.

