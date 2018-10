INFERNET - NON PRENDETE IMPEGNI OGGI, SABATO 27: ALLE 18, ALL'EX DOGANA DI SAN LORENZO, MASTERCLASS DI DAGO, OSPITE PIETRANGELO BUTTAFUOCO SULLA RIVOLUZIONE DI INTERNET, LA TRASFORMAZIONE DELLA REALTA', LA TELEVISIONE DEL NUOVO MILLENIO...

Gloria Satta per "Il Messaggero"

Masterclass di Roberto D' Agostino (nella foto) nell' ambito di Videocittà - I mestieri del cinema. Oggi pomeriggio alle ore 18, all' Ex Dogana di San Lorenzo (via dello Scalo San Lorenzo 10, ingresso gratuito), il fondatore del sito Dagospia, protagonista della trasmissione Dago in the Sky giunta alla terza edizione su Sky, spiegherà come si è trasformata la realtà alla luce dell' irruzione del digitale nella cultura e nella società.

Parlerà del tramonto delle certezze e dell' arrivo della nuova era scandita dai progressi della tecnologia: una rivoluzione che non ha mancato di riverberarsi su tutte le arti visive.

Parteciperà come ospite il giornalista e scrittore Pietrangelo Buttafuoco. Si parlerà anche della rivoluzione rappresentata da internet e della televisione del Terzo Millennio di cui Dago in the Sky, progetto ultra-innovativo sul piano sia della forma sia dei contenuti, è un ottimo esempio.