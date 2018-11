INFETTATI PER COLPA DEI NO-VAX - A BARI 8 CASI DI MORBILLO IN OSPEDALE - "IL CONTAGIO POTREBBE ESSERE STATO INNESCATO DALLA FIGLIA DI GENITORI CONTRARI AI VACCINI” – TRA I CONTAGIATI ANCHE UN BIMBO DI 11 MESI ALLE PRESE CON UNA MALATTIA MOLTO GRAVE

morbillo

Da www.corriere.it

Ci sarebbero almeno otto casi di morbillo all’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari: e il numero di bambini infettati potrebbe crescere. Secondo quanto riferisce «La Gazzetta del Mezzogiorno» il contagio potrebbe essere stato innescato dal figlio di genitori «no-vax».

Secondo quanto si legge sul giornale il focolaio epidemico sarebbe scoppiato anche per via della tardiva applicazione dei protocolli previsti dalla legge: il “caso indice”, quello da cui tutto è cominciato, non sarebbe stato segnalato per tempo alle autorità di igiene pubblica. Una bambina di 10 anni, figlia di genitori anti-vaccinisti, potrebbe dunque aver innescato una catena di contagi. Tra i contagiati anche un bimbo di 11 mesi, ricoverato nello stesso reparto per otite e ora alle prese con una malattia molto grave.

ospedale bari