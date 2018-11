INVENTA CHE TI PASSA – ANCHE QUEST’ANNO “TIME” HA SELEZIONATO LE NOVITÀ CHE CI CAMBIERANNO LA VITA – COLLANT INDISTRUTTIBILI, BIBERON A FORMA DI TETTA, COPERCHI UNIVERSALI E TEST DI GRAVIDANZA BIODEGRADABILI: ECCO I MIGLIORI

Tiziana Lapelosa per “Libero Quotidiano”

Ah, le calze. Croce e delizia delle donne. Non c' è precauzione che tenga. Si rompono al primo indosso, si smagliano mentre si cammina, si buttano, a meno che non siano 80 denari così da poterne fare elastici per capelli.

Per comprarle e ricomprarle si spende un patrimonio. Ma siccome la genialità e la ricerca non ha confini, ecco che sono state messe a punto delle calze indistruttibili. Durano fino a 50 anni, così da poterle anche lasciare in eredità a figlie e nipoti, costano 99 dollari.

Certo, prenotandole adesso bisognerà aspettare la prossima primavera per averle, ma forse ne vale la pena. Sono a prova di proiettile, visto che vengono realizzate in Sheertex, il tessuto dei giubbotti antiproiettile.

Ecco, le calze indistruttibili fanno parte del gruppetto delle migliori creazioni del 2018 "elette" dalla rivista Time che le pubblicherà sul numero del 26 novembre. Cinquanta ne sono state scelte, il doppio rispetto allo scorso anno, divisi per tipologia. Alcune inutili rispetto a quello che già esiste, altre utili per la vita di tutti i giorni, in ogni caso interessanti. E questo vale per almeno una quindicina di proposte.

Alzi la mano chi, per esempio, non ne può più di avere in cucina mille coperchi, uno per ogni misura di pentola. Ecco, non che non ci fosse già un coperchio universale, ma quello in acciaio e silicone ha di buono che ha raggiunto la perfezione.

Per 50 euro lo Universal Lid potrà essere vostro e farvi togliere la soddisfazione di buttare via quei cinque, sei setto o otto ingombranti e medievali coperchi di alluminio o acciaio pesante. Negli Usa il successo è stato tale che il prodotto è andato esaurito in due giorni e chissà che a breve non lo vedremo in vendita su uno dei canali tv che impazzano in Italia.

Per rimanere in ambito domestico, geniali sono stati valutati anche quei contenitori - già in vendita in Italia - che allungano la vita a frutta e verdura in frigo. Il vantaggio è che si butta di meno e la muffa si allontana. Dentro ci si può mettere anche la salsiccia che non è salsiccia, ma vegetale insieme. Si chiama Beyond Sausage e contiene il 43% in meno di grassi. Ma perché chiamarla salsiccia se salsiccia non è?

Sono incinta o non sono incinta? Quando il dubbio si insinua, ma si ha timore che qualcuno possa scoprirlo, ecco che può ricorrere a Lia, il test biodegradabile. Una volta letto il risultato, si getta nel water e la privacy è assicurata.

Se invece il risultato è positivo e si porta avanti la gravidanza, c' è pronto Nanobebè, il biberon a forma di tetta concava che al bambino sembrerà di essere attaccato al seno della mamma. Magari col piccolo al seguito si va a trovare la mamma, la suocera, gli amici... ma che noia fare e disfare la valigia. Gesti che con "The Carry on closet" diventano semplicissimi.

In pratica la valigia altro non è che un armadio da trasporto, con dentro un contenitore a fisarmonica che basta aprirlo per avere tutto a portata di mano. Praticità che all' oggetto è valso un posto nella classifica del Time.

E se poi viene il mal di testa a pensare a come abbinare i vestiti, un farmaco rivoluzionario messo a punto dalla Novartis viene in soccorso. Si chiama Aimoving ed è specifico per l' emicrania.

Pare faccia miracoli e che i mal di testa siano diminuiti del 50%. Aira, invece, permette alle persone cieche o ipovedenti di ricevere informazioni per raggiungere un oggetto o un luogo in totale autonomia e farle sentire del tutto autonome: dal riordinare la posta o avviare la lavatrice, dall' abbinamento dei colori dei vestiti a fare la spesa sarà un gioco da ragazzi. Il servizio, per ora attivo negli Usa, costa 99 dollari al mese.

La Gillette ha invece ideato il rasoio per fare la barba ad una persona che non è in grado di farla da sola. Non una grande invenzione, intendiamoci, ma utilissima secondo il Time perché permette a chi se ne occupa di vedere bene le parti del viso su cui il rasoio è già stato passato grazie al manico con dentro un gel per la rasatura che "indica" la strada. L' invenzione si chiama Treo ed è già sul mercato.

Più interessante, invece, sembre essere la bussola LynQ. Si tratta di uno speciale dispositivo che serve a ritrovare le persone in una situazione affollata. Ad esempio ad un concerto, allo stadio, nelle piazze affollate come avviene nel periodo natalizio. Ovvio che entrambe le persone che "si cercano" ne devono essere in possesso.

Volete un vestito su misura senza uscire di casa? Difficile prendere le misure esatte, a meno che non siate in possesso di leggins e maglietta a pois della tuta che fa da centimetro grazie ad un' app. Si possono, per ora, prenotare jeans su misura, camicie e pochi altri capi - semplicissimi a dire il vero, da sarta della porta accanto - sul sito giapponese Zozo. L' arrivo del pacco è assicurato, si spera soltanto di non dover ricorrere ai cinesi per mettere a posto il prodotto.

