UN INVITO ALL'OMOSESSUALITA! – GLI UTENTI DI TWITTER SONO HORROR-IMPAZZITI PER UNO SCIALLE CHE IN REALTÀ È LA SINTESI DELLA VAGINA SECONDO FENDI: L’INGUARDABILE FOULARD COLOR NUDE SEMBRA INFATTI UNA VULVA PELOSA – SE VOLETE INFILARE LA VOSTRA TESTA IN QUESTA ‘VAGINA’ ECCO QUANTO VI BASTERÀ SGANCIARE

DAGONEWS

vagina o sciarpa 2

Gli utenti di Twitter sono letteralmente impazziti per uno scialle di Fendi che tutto assomiglia tranne che a una normalissima sciarpa: a guardarla bene, infatti, sembra un’enorme vagina pelosa che potrà essere vostra al prezzo di 850 euro.

La sciarpa viene proposta in diversi colori, ma a lasciare a bocca aperta gli utenti è stata la versione nude. In particolare, il modo in cui è stata avvolta non lascia scampo: due labbra enormi sono pronte a ospitare la testa di chiunque voglia mettersela al collo

vulva 2

«Credo che rimarrà invenduta per molto tempo» commenta un utente. «Mi chiedo cosa avessero in mente» commenta un altro. «Se volevano presentare un’enorme vulva, allora sì, sono riusciti nel loro intento». Nonostante le reazioni avverse, la sciapa è già andata sold out sul sito Farfetch.

vagina o sciarpa 1