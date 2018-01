JE DEVI MENÀ! – A LONDRA ESISTONO “FIGHT-CLUB” DI LUSSO DOVE, TRA BELLE RAGAZZE, ALCOL E GIOCO D’AZZARDO, I COLLETTI BIANCHI SI INCONTRANO PER APPIANARE A SUON DI CAZZOTTI LE CONTROVERSIE NATE IN UFFICIO – VIDEO

Quando si parla di boxe si pensa subito a incontri con un montepremi milionario e una cintura di campione del mondo in palio. Probabilmente da disputarsi a Las Vegas. O se no a quartieri malfamati dove uomini in puzzolenti tute da ginnastica prendono a pugni un sacco o fanno sparring con i loro soci.

In realtà esiste anche un altro tipo di pugilato. La "white collar boxing", cioè la boxe dei colletti bianchi, è un evento per cui i giovani impiegati inglesi si allenano per salire sul ring e darsele di santa ragione con i propri colleghi della City. Gli incontri si tengono in locali di lusso mentre amici e colleghi fanno il tifo e brindano a shot di vodka.

Non ci sono dati ufficiali che dicano quanti banchieri e finanzieri inglesi abbiano deciso fino ad ora di salire sul ring, ma sembra che la popolarità di questi eventi sia esplosa negli ultimi due anni. Le fotografie che vedete sono state scattate lo scorso week-end a un evento chiamato “Raffles Rumble” che si è tenuto a Chelsea in Kings Road, nella periferia di Londra.

La moda di affrontare i propri colleghi sul ring è arrivata anche in Italia con il programma tv di Cielo “Ti aspetto fuori”, dove Rocky Mattioli e Maurizio Zennoni allenano due rivali in ufficio per prepararli a scontrarsi sul ring, e a eventi come il “Colletti Bianchi Boxing”.