“I GRILLINI SI SONO RASSEGNATI D’AVERE UN PISELLO COME GLI ALTRI” – IL MARCHESE FULVIO ABBATE: “I PENTASTELLATI COSÌ CI PIACCIONO, FINALMENTE UMANI, SMARRITI, SE NON PESSIMI TRA I PESSIMI, RIDIMENSIONATI DA SE STESSI NEL MEDAGLIERE ETICO, COME TUTTI NOI, A RISCHIO TENTAZIONE. E’ VENUTA MENO LA PIZZUTA PROSOPOPEA GRILLINA, CON I SUOI “ONESTÀ-TA-TA-TÀ!”