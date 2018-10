KIM FA LA TIMIDA – LA KARDASHIAN RIVELA DI NON AVERE NESSUN PROBLEMA A METTERSI A NUDO, MA DICE DI ESSERE IN IMBARAZZO A PARLARE DI SESSO – “HO DUE PERSONALITÀ: SEMBRA ASSURDO PERCHÉ PER LAVORO MI PRESENTO IN MODO AGGRESSIVO, MA NON MI SENTO A MIO AGIO A PARLARE DI SESSO. SONO MOLTO TRADIZIONALISTA A RIGUARDO” – “PENSAVO NON AVREI PIÙ FATTO L’AMORE DOPO…”

Kim Kardashian si lascia andare ad alcune dichiarazioni sul sesso, ma... non è esattamente come te lo aspetteresti. Disinibita, libera, anticonvenzionale, maestra di stile in tutto quello che indossa, cultrice degli anni novanta: con quanti aggettivi potresti descrivere Kim Kardashian?

Le sue foto e la sua vita vengono seguite quotidianamente da milioni di persone e sembra proprio che di intimo la vita privata di kim Kardashian e della sua famiglia non abbia nulla: invece in una recente intervista che ha rilasciato allo scrittore Bret Easton Ellis, la Kardashian ha confessato di avere due personalità, quella pubblica e sopra le righe che amiamo tanto e quella più privata, che appartiene a suo marito Kanye West e ai suoi figli.

Sex symbol e donna che non ha mai nascosto il suo potere legandolo indissolubilmente a quello delle sue forme, Kim Kardashian si è lasciata andare a confidenze a cuore aperto durante un'intervista sul Richardson Magazine (via Cosmopolitan US), dove campeggia in copertina in una delle sue pose iconiche e con pochi vestiti addosso.

Sembra che la Kim Kardashian pubblica, che non ha paura di spogliarsi e di mostrare le sue curve da paura, sia decisamente diversa dalla Kim che viene svelata dalle parole dell'intervista in cui si parla soprattutto di sesso e accettazione di sé.

"Non mi sento a mio agio a parlare di sesso", ha confessato Kim. "Sembra assurdo perché per lavoro mi presento in modo aggressivo, ma sono molto tradizionalista a riguardo.

Posare nuda per uno shooting davanti a 50 persone mi viene facile, ma se si tratta di parlare di me sono molto timida e insicura".

E parlando delle sue recenti gravidanze - da Kanye West ha avuto due figli, North e Saint e nel 2018 è arrivato anche Chicago da madre surrogata - Kim Kardashian ha aggiunto, dando voce alle paure di molte donne: "Ho preso molto peso mentre ero incinta e mi sentivo poco sexy e per niente piacevole.

Su Internet mi prendevano in giro, dicevano che sembravo una balena: non è stato un bel periodo. Credevo che non avrei fatto sesso mai più!".

Dopo aver perso i chili in eccesso e aver recuperato la forma fisica pre-gravidanza, per Kim Kardashian è tornato il momento di tirare fuori l'artiglieria pesante: un fisico morbido ma mozzafiato, foto iconiche e tanta self-confidence che trapela dalle immagini che Kim posta, giorno dopo giorno, sul proprio profilo Instagram. Go, Kim!

