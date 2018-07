KIM KARDASHIAN, SCANSATE! – UNA MODELLA 24ENNE RIVELA DI AVER PRESO 25 CHILI PER RIUSCIRE A ESSERE LA DONNA CON IL SEDERE PIÙ GRANDE AL MONDO – “SEGUO UNA DIETA IPERCALORICA A BASE DI PIZZA, PANE E 15 BARATTOLI DI NUTELLA AL MESE” – MA C’È ANCHE LO ZAMPINO DEL CHIRURGO: “MI SONO SOTTOPOSTA A TRE INTERVENTI PER RIEMPIRE IL POSTERIORE COL GRASSO LOCALIZZATO IN ALTRI PUNTI E…”

DAGONEWS

natasha crown 9

Natasha Crown, modella 24enne di Gothenburg, in Svezia, ha un solo obiettivo nella vita: vuole essere la donna con il fondoschiena più grande al mondo. Vista la mole è sulla giusta via, ma pare che la ragazza voglia aumentare le dimensioni per non avere rivali.

Per riuscire ad avere un sedere letteralmente da far paura ha deciso di sottoporsi a una dieta ipercalorica che le consentisse di prendere peso, oltre ad alcuni interventi che le consentissero di tenere su quell’enorme mole di grasso.

La ragazza ha confessato di aver preso 25 chili grazie a una dieta a base di pizza, pasta, cioccolato e 15 barattoli di Nutella al mese.

natasha crown 8

«Mi fa sentire sexy e potente - ha rivelato - Non mi voglio fermare e voglio accumulare ancora più peso. Tutto è iniziato quando ero adolescente: ho iniziato a prendere peso e il mio corpo mi piaceva sempre di più.

Da allora mi sono sottoposta a tre interventi per riempire il posteriore col grasso localizzato in altri punti e mi sono sottoposta anche a operazioni per sollevarlo. Ho affrontato anche operazioni al seno e altro ancora».

natasha crown 5

Ma non tutti sono entusiasti. «La mia famiglia non è per niente felice e non capisce perché io lo stia facendo - ha concluso - Mi dicono di smettere, mi chiedono se mai riuscirò a farmi una famiglia tutta mia e sono arrivati anche a essere crudeli per convincermi. Ma io vado per la mia strada perché è l’unica cosa che mi rende felice».

