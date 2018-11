KISS THE RAIN (AL PEPERONCINO) – RAIN DOVE, LA MODELLA GENDER-FLUID CHE HA PUBBLICATO I MESSAGGI DI ASIA ARGENTO SU JIMMY BENNETT, È STATA ATTACCATA CON LO SPRAY AL PEPERONCINO IN UN BAGNO PUBBLICO DA UNA MAMMA CHE L’AVEVA SCAMBIATA PER UN MALINTENZIONATO – LA DONNA, POI, HA CONTATTATO LA MODELLA SUI SOCIAL E L’HA INSULTATA: “LO RIFAREI. SPERO TI ABBIA BRUCIATO PER BENE” – LA RISPOSTA DELLA MODELLA SPIAZZA TUTTI

Rain Dove, la modella gender-fluid che la scorsa estate ha pubblicato i messaggi di Asia Argento su Jimmy Bennett, è stata attaccata con dello spray al peperoncino in un bagno pubblico.

La donna, che era con i suoi bambini, le ha spuzzato la sostanza urticante negli occhi ed è andata immediatamente a chiamare la sicurezza per incastrarla. Non solo. Dopo averla aggredita, ha cercato la modella sui social per continuare a insultarla, convinta che fosse un malintenzionato che volesse farle del male: «Ciao sono la donna che ti ha attaccato nel bagno delle donne.

Lo rifarei. Spero che lo spray al peperoncino ti abbia bruciato. Penso che tu sia malato, visto che sui social incoraggi gli uomini a infilarsi nel bagno delle donne. Stai lontano da noi!». A quel punto la modella ha deciso di controbattere, pubblicando la foto del suo passaporto in cui evidenza il genere femminile.

«Non sembri una donna – ha continuato la mamma – Hai un volto veramente mascolino». A quel punto Rain Dove le ha raccontato, senza mai alzare i toni, di essere stata oggetto di scherno per anni, comprendendo anche la paura di una mamma che nella fretta l’ha confusa per un malintenzionato.

«Con quello che succede in questi tempi capisco la paura che hai avuto per i tuoi bambini. Però dovresti imparare a giudicare le persone per come si comportano. Cioè, se uno si sta masturbando o ti insulta, allora capisco che tu avverta il pericolo. In altri casi osserva».

Davanti a quelle parole la donna non ha potuto fare altro che scusarsi: «I trans in bagno continuano a non piacermi, ma adesso mi sento stupida». «Non devi - ha concluso Dove - Ti sei evoluta e hai raggiunto il livello superiore di umanità. Celebra il momento e portalo con te».

