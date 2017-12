LARGO AI VECCHI! - DUE OTTANTENNI RESIDENTI IN UNA CITTÀ DEL NEBRASKA SONO STATI FERMATI CON 27 CHILI DI MARIJUANA IN AUTO - LA RISPOSTA ALLE DOMANDE DELLA POLIZIA È STATA DISARMANTE. "CI HANNO SPIEGATO CHE QUELLA MARIJUANA SERVIVA PER I REGALI DI NATALE...''

agi.it

La marijuana è ormai legale anche a scopo ricreativo in sette Stati degli Usa più il distretto di Columbia. Non in Nebraska, però, dove una coppia di ottantenni è stata fermata dalla polizia mentre trasportava 60 libbre di marijuana, circa 27 chili. Patrick Jiron, ottant'anni, e la moglie Barbara, 83, sono stati fermati due giorni fa dal vice sceriffo di York County mentre si recavano a visitare la loro famiglia nel Vermont per le imminenti festività.

MARIJUANA

Doveva essere un controllo come un altro ma le forze dell'ordine si sono presto rese conto del forte odore di cannabis che proveniva dalla Toyota Tacoma dell'anziana coppia che, interrogata in merito, è stata costretta ad accettare la perquisizione.

I poliziotti hanno quindi rinvenuto nell'automobile marijuana per un valore commerciale complessivo di 300 mila dollari e alcuni recipienti che contenevano Thc concentrato. La risposta alle conseguenti domande della polizia è stata disarmante.

VECCHIAIA E SESSO d fa a c d b b f e fec

"Ci hanno spiegato che quella marijuana serviva per i regali di Natale", ha raccontato il tenente Paul Vrbka al New York Times. I contenitori non riportavano infatti i bolli che, secondo la legge statunitense, i commercianti di cannabis devono apporre sugli involucri per dimostrare che si tratta di materiale prodotto legalmente e diretto verso uno Stato dove la vendita dell'infiorescenza è consentita.

MARIJUANA

Patrick Jiron è stato rilasciato, dopo un breve fermo, con l'accusa di possesso di stupefacenti a scopo di spaccio, laddove la sua consorte non è stata arrestata. La coppia potrà quindi trascorrere un Natale sereno con la propria famiglia. I nipoti, però, resteranno presumibilmente delusi.