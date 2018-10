LATINA LOVER – “MI HA RUBATO IL FIDANZATO”, SCOPPIA UNA LITE FRA RAGAZZE E VOLA ANCHE UNA BOTTIGLIA DI BIRRA PER QUESTIONI DI CORNA – INTERVIENE LA POLIZIA, DENUNCIATA UNA RAGAZZA DI 19 ANNI DI ORIGINI BRASILIANE PER MINACCIA E DANNEGGIAMENTO

E’ stato necessario anche l’intervento della polizia nel pomeriggio di ieri, 4 ottobre, nella zona del quartiere Nicolosi a Latina per un’accesa discussione fra ragazze.

La chiamata al 113 poco prima delle 16 e in via Grassi sono arrivati gli agenti della Squadra Volante che hanno trovato alcune donne, molto agitate, una delle quali ha riferito loro di essere stata aggredita e minacciata da un’altra ragazza che poi si era allontanata in direzione di via Emanuele Filiberto. Prima aveva danneggiato il vetro del portoncino d’ingresso dello stabile, lanciandovi contro una bottiglia di birra.

La pattuglia è riuscita a rintracciare presso le autolinee la ragazza che si era allontanata e che si è mostrata particolarmente insofferente al controllo. Alla polizia ha poi confermato di essersi recata in via Grassi alla ricerca di una ragazza responsabile di “averle rubato il fidanzato”. La giovane di 19 anni di origini brasiliane è stata denunciata in stato di libertà per minaccia e danneggiamento aggravato.

