VIDEO: ALESSIA MARCUZZI CHE PEDINA IL FIGLIO VIA SMARTPHONE HA SCATENATO L’INTERESSE DI TUTTI I GENITORI ANSIOSI D’ITALIA (E DEI CONIUGI SOSPETTOSI): ECCO TUTTE LE APP PER SAPERE IN OGNI MOMENTO DOVE SI TROVANO I NOSTRI CARI, CHE LORO LO VOGLIANO O NO - LA ‘VITTIMA’ DEL TRACCIAMENTO DEVE ACCETTARE, MA BASTA AVERE PER QUALCHE MOMENTO IL LORO TELEFONO TRA LE MANI E, CLIC!, IL GRANDE FRATELLO È ATTIVO…