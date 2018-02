“ANCHE IO SONO STATA VITTIMA DI UN ABUSO DI POTERE” - CON UNA FACCIA DI CULO PAZZESCA MONICA LEWINSKY PROVA AD AGGANCIARE IL TRENINO DELLE VITTIME DELLA CAMPAGNA “ME-TOO” - PROPRIO LEI CHE EBBE LA FURBIZIA DI CONSERVARE IL VESTITO CON GLI SCHIZZI DI SPERMA DI BILL CLINTON…

Da www.ansa.it

"Fui vittima di un abuso di potere". A vent'anni dal sexy scandalo che travolse la presidenza di Bill Clinton torna a parlare Monica Lewinsky. Non è la prima volta che l'ex stagista della Casa Bianca torna sulla sua relazione con l'ex presidente degli Stati Uniti. Ma in una sua riflessione pubblicata su Vanity Fair spiega di essere di nuovo alle prese con un passato con cui non ha mai fatto definitivamente i conti. E a dargli la forza di rileggere quanto accaduto è il movimento #MeToo, quell'onda inarrestabile contro ogni tipo di molestia ed abuso sessuali che sta travolgendo il mondo dello spettacolo, dello sport e anche della politica.

Proprio alla luce della campagna #MeToo, Lewinsky spiega come oggi cominci a vedere in un'ottica diversa quanto accaduto in quel lontano 1998, una vicenda che - come ha sottolineato più volte - le ha rovinato la vita.

Un peso che Monica si porta dietro anche oggi che ha 44 anni e vive a Londra. E la riflessione su Vanity Fair si concentra soprattutto sulla "questione del consenso" tra colei che all'epoca dei fatti era una stagista poco più che ventenne e uno degli uomini più potenti della Terra. Racconta anche di aver cominciato a riconsiderare il caso dopo aver rivisto poco prima di Natale l'ex procuratore che si occupò del caso, Kenneth Starr. Incontrato per caso per le strade di New York.

"Anche se all'epoca avrei preferito essermi comportata in modo diverso, avrei anche voluto che lei e il suo ufficio aveste fatto scelte diverse", avrebbe detto Lewinsky rivolgendosi all'uomo, che a sua volta l'avrebbe liquidata con poche parole: "Lo so, e' stato spiacevole". Del resto ancora bruciano sulla pelle di Monica Lewinsky i racconti sugli incontri segreti nello Studio Ovale sbandierati davanti all'opinione pubblica, come la vicenda del vestito blu indossato dalla ragazza durante un suo rapporto con l'ex presidente, dato in pasto ai media.

Monica spiega quindi di aver cominciato a riflettere su quelle che sono "le implicazioni di una diversa concentrazione di potere che potevano esserci tra un presidente e una stagista alla Casa Bianca". Un po' di amarezza, infine, per il fatto di non trovare nonostante tutto una sua collocazione nel movimento #MeToo, dove non tutti sono pronti a darle il benvenuto. Bill Clinton, oggi 71 anni, fu messo sotto impeachment per aver mentito sotto giuramento sulla sua relazione con la stagista. Alla fine però fu scagionato dal Congresso.

