CAFONAL-ENEL – TUTTI ALLA CORTE DI STARACE PER IL CONCERTO DI NATALE IN OCCASIONE DEI 15 ANNI DI “ENEL CUORE” ALL’AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA – L’ESIBIZIONE DEL DUO IGUDESMAN & JOO MANDA IN SOLLUCCHERO I VERTICI DELLA SOCIETÀ: ACCORSI PER L’OCCASIONE GNUDI, PADOAN E CISNETTO. LA RAGGI DISERTA, MA C’È IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA CAPITOLINA DE VITO