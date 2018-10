“BATTISTI NON È SCAPPATO, A BREVE TORNERÀ A CASA" - UNO DEGLI AVVOCATI DELL’EX TERRORISTA, SCOMPARSO DA LUNEDÌ SCORSO, FA SAPERE CHE IL PROPRIO ASSISTITO NON E’ FUGGITO PER EVITARE DI ESSERE ESTRADATO IN ITALIA COME PROMESSO DA BOLSONARO. ECCO DOVE E’ FINITO…

Raffaello Binelli per il Giornale

CESARE BATTISTI A RIO DE JANEIRO

Igor Tamasauskas, uno degli avvocati di Cesare Battisti, fa sapere che il proprio assistito non è scappato ma è andato a San Paolo, dove ieri ha incontrato i suoi rappresentanti legali.

Ha precisato altresì che nei prossimi giorni tornerà a Cananeia, dove risiede. Niente fuga, quindi, per l'ex terrorista rosso, che secondo alcune indiscrezioni di stampa dopo l'elezione di Jair Bolsonaro avrebbe fatto perdere le proprie tracce, per evitare di essere estradato in Italia, come promesso in campagna elettorale dal politico di origini italiane.

CESARE BATTISTI

L'avvocato ha aggiunto che Battisti "dispone di una decisione del Supremo Tribunale Federale che garantisce la sua permanenza in Brasile". E sulla base di questa decisione a suo dire il governo brasiliano non può concedere l'estradizione, almeno fino a quando il tribunale stesso non avrà deciso se la modifica una decisione presa da un predecessore rientra tra le facoltà di un capo dello Stato brasiliano

CESARE BATTISTI

Sulla possibile estradizione di Battisti si è espresso anche il ministro degli Esteri italiano, Enzo Moavero Milanesi: "Se una delle successive decisioni che potrà essere presa dal Governo brasiliano sarà di dare l’estradizione, che da anni il nostro Paese ha chiesto, per una persona condannata a più ergastoli per omicidi di sangue, questo credo che sia un segnale positivo per la giustizia e un segnale doveroso nei confronti del dolore delle vittime che, non dimentichiamo, di fronte a fatti di sangue come questo è sempre vivo al di là del perdono e del tempo che passa. Dal punto di vista della decisione di voto dei brasiliani, noi dobbiamo ovviamente rispettare, come democrazia domanda, le decisioni di voto di ciascun popolo nella loro realtà statale".

