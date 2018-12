“UNA BOLLA MODAIOLA CHE SCOPPIERÀ PRESTO” – L’AMBIENTALISTA ANDREA BERTAGLIO SMONTA LE TEORIE VEGETARIANE: “C’È CHI CREDE DI FARE IL PROPRIO DOVERE CONTRO IL CAMBIAMENTO CLIMATICO SCEGLIENDO IL MENU’ VEG SUL SUO ENNESIMO VOLO INTERCONTINENTALE – MA PARLARE CON PEDIATRI CHE HANNO VISTO RICOMPARIRE IL RACHITISMO IN ITALIA MI FA SENTIRE IN DOVERE DI DARE UN’INFORMAZIONE CORRETTA”

Estratto dell’articolo di Andrea Bertaglio per "il Fatto Quotidiano”

Sono anni che sentiamo ripetere quanto la carne faccia male alla salute e quanto gli allevamenti impattino negativamente sull' ambiente. Tanto che da tempo diamo quasi per scontato che una fetta di prosciutto faccia più male di dolci, bibite zuccherate e junk food vari, e c' è chi pensa davvero che per il clima sia peggio la zootecnia di settori devastanti per l' atmosfera terrestre come quello energetico o dei trasporti. E così c' è chi crede di fare il proprio dovere contro il cambiamento climatico scegliendo il menu "veg" sul suo ennesimo volo intercontinentale, o addirittura chi si ostina a dire che carni e salumi sono cancerogeni, e li paragona a fumo e amianto.

Conta poco considerare quelli che sono i veri impatti (anche positivi) delle produzioni zootecniche su paesaggi, territori e comunità. E a chi importa degli effetti sulla salute che può avere una costante propaganda anti-carne su persone che, generalmente in buona fede, improvvisano diete totalmente prive di proteine animali sia per sé che per i propri figli?

A me importa. Parlare con medici pediatri che hanno visto ricomparire il rachitismo in Italia dopo decenni, o che si sono ritrovati a fare trasfusioni d' urgenza a bambini di un anno grandi come bebè di pochi mesi - guarda caso sempre figli di coppie che hanno imposto diete restrittive come quella vegana ai propri piccoli - mi ha fatto sentire in dovere di contribuire a riequilibrare un' informazione che, su questi temi, è quasi prettamente di stampo ideologico, spesso scorretta e troppe volte in balia di un animalismo ormai ridotto a un' insensata umanizzazione degli animali.

Da quando ho collaborato alla revisione del rapporto "La sostenibilità delle carni e dei salumi in Italia", in particolare, il mio punto di vista sul settore zootecnico italiano è molto cambiato.

Leggere, rileggere e a volte studiare i contenuti e le decine di fonti di questo studio (…) è stato per me incredibilmente istruttivo. Non solo, mi ha dato modo di sfatare diversi miti che da anni circolano sull' argomento.

Ad esempio, siamo sicuri che rischiamo di prendere il cancro solamente perché mangiamo un po' di carne? Forse dovremmo prendere in considerazione centinaia di altri fattori, a partire da quelli genetici ed ambientali. Servono veramente 15 mila litri di acqua per produrre un chilo di manzo? No, la maggior parte di quest' acqua torna nel suo ciclo naturale, quindi non viene "consumata".

Mangiamo davvero 90 chili di carne all' anno, in Italia? Se consideriamo anche le parti non edibili come ossa, pelli e cartilagini forse ci si può avvicinare a questo quantitativo.

Lo so, difendere apertamente carne e allevatori è un tantino controcorrente, di questi tempi, soprattutto per chi come me si occupa di ambiente. Eppure proprio la mia passione per la natura e per la tutela della biodiversità mi ha fatto andare oltre i luoghi comuni di gran parte del mondo ambientalista. Prendere posizione in questo modo mi è già valso parecchie critiche, messaggi privati e commenti pieni di insulti, auguri di prendere il cancro e altre psico-banalità simili. Ma anche molti messaggi di supporto e solidarietà, soprattutto da colleghi giornalisti ambientali: una piacevole sorpresa.

Anche riuscire a far pubblicare il mio libro è stato più difficile di quanto potessi immaginare. Oggi il "veg" va molto di moda e, come mi ha esplicitamente detto l' editor di una delle case editrici a cui mi sono rivolto, "in ambito alimentazione è tutto pro-vegan. Un libro sulla nutrizione che non si allinei a questo trend non verrebbe preso in considerazione non solo dal lettore, ma anche da distribuzione, librai, ecc.". Ma questa "bolla modaiola scoppierà presto", mi ha poi detto. (…)

