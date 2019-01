“LE BUCHE ORMAI CI SONO, OCCORRE STARE ATTENTI” - E’ L’INCREDIBILE ARGOMENTAZIONE CHE L'AVVOCATURA DEL COMUNE DI ROMA HA SOSTENUTO NELLA MEMORIA DIFENSIVA ALLA CLASS ACTION AVVIATA DAL CODACONS CONTRO IL CAMPIDOGLIO E LE SUE BUCHE: “ESSENDO IL DISSESTO DELLE STRADE UN FATTO ORAMAI NOTO E UNA CARATTERISTICA COMUNE A TUTTO L'ASFALTO CAPITOLINO, IL COMPITO DI EVITARLE SPETTA AGLI AUTOMOBILISTI” - INTANTO C’E’ IL PRIMO CASO DI CITTADINO RISARCITO PER I DANNI: AVRÀ 760 EURO

Rory Cappelli per “la Repubblica”

Le buche, ormai, sono parte del pittoresco paesaggio romano, come un albero, un gatto o un gabbiano reale. Perciò è l'automobilista che deve stare attento a non finirci dentro, esattamente come dovrebbe stare attento a non andare a sbattere contro una robinia o a non tirare sotto le ruote un micio.

Sarebbe questa « l' incredibile argomentazione » che l' Avvocatura del Comune di Roma ha sostenuto nella memoria difensiva alla class action avviata dal Codacons contro il Campidoglio e le sue buche. E cioè: « Essendo il dissesto delle strade un fatto oramai noto e una caratteristica comune a tutto l' asfalto capitolino, il compito di evitarle spetta agli automobilisti».

L' associazione dei consumatori proprio in questi giorni ha vinto la prima richiesta di risarcimento in via stragiudiziale avanzata per conto di un automobilista che, il 5 marzo 2018, mentre pioveva a dirotto, transitava in via della Solfatara, periferia sud della Capitale. D' un tratto si era ritrovato con la gomma anteriore sinistra bucata, il cerchione danneggiato e la macchina bloccata.

C'era una buca, anche bella grossa, ma nessuna segnaletica ad indicarla. Era stato costretto a chiamare un carro attrezzi per trasportare la macchina in officina. Il giorno dopo si era presentato dal Codacons per avviare la richiesta di risarcimento al Comune e alle Assicurazioni di Roma. Ieri la decisione: la compagnia assicurativa gli ha riconosciuto un indennizzo di 760 euro, 641 per i danni subiti dall' auto e 119 per le spese legali. Un precedente pesante per il Campidoglio, viste le 850 richieste pendenti per altre macchine danneggiate per 1 milione di euro in tutto.

L'ultima tegola è però la class action avviata dal Codacons a novembre 2018: mille euro a persona, a prescindere dai danni, in quanto cittadini romani, ex articolo 140 bis del codice dei consumatori. Ed è proprio in risposta a questa class action che l’Avvocatura ha depositato la memoria difensiva che spiega come «la presenza su strade pubbliche di sconnessioni, avvallamenti e altre irregolarità non costituisce un evento straordinario ed eccezionale ma rappresenta, al contrario, una comune esperienza rientrante nell' Id quod plerumque accidit e, dunque, deve essere tenuta ben presente dagli utenti della strada, i quali hanno l'obbligo di comportarsi diligentemente per evitare pericoli a sé o ad altri».

