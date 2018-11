“BUON COMPLEANNO, OVUNQUE TU SIA” – ROMINA POWER PUBBLICA SU INSTAGRAM UNA FOTO CON LA FIGLIA YLENIA, SCOMPARSA A NEW ORLEANS IL 31 DICEMBRE 1993. OGGI AVREBBE COMPIUTO 48 ANNI – SONO 25 ANNI CHE LA FAMIGLIA NON LA VEDE, MA ROMINA NON HA MAI PERSO LE SPERANZE: "FINO A PROVA CONTRARIA LEI È VIVA COME TANTE ALTRE RAGAZZE CHE NEL MONDO SVANISCONO MISTERIOSAMENTE…"

Buon compleanno mio dolce amore, ovunque tu sia". A queste parole d'amore, Romina Power allega uno scatto con la figlia Ylenia Carrisi scomparsa da New Orleans il 31 dicembre 1993. Oggi è il suo compleanno, ovunque lei sia compie 48 anni. Ma sono 25 anni che la sua famiglia non la vede.

In questi anni di dolore, sia Al Bano che Romina (forse più la seconda che il primo) non hanno mai perso la speranza. Pur non parlando troppo della figlia Ylenia, i due hanno sempre sperato che lei stesse bene o sia stata bene.

"Fino a prova contraria lei è viva come tante altre ragazze che nel mondo svaniscono misteriosamente. Non capisco come si trovino cure per le malattie e non si fermi questo fatto che rapiscono le ragazze. Soprattutto in città dove succede di frequente", ha detto la Power solo qualche giorno al Maurizio Costanzo Show.

Le parole di Romina Power sono sempre state fin troppo chiare e fanno capire come nel corso degli anni la rierca di Ylenia non si sia mai arrestata. Ma oggi Ylenia compie 48 anni e la sua mamma non poteva fare altro che farle gli auguri. Ovunque lei sia...

