Lettera di Sara Manfuso a Dagospia

Cara Aurora, sono vergine come te - ma solo di segno - e sono stata non con un filosofo, ma con almeno un paio. Anch’io sono filosofa, l’ambiente era quello universitario e noi che leggiamo Platone, Hegel e Kant siamo pure un po’ spocchiosetti e elitari così, tra una limonata e l’altra, magari parliamo anche dell’iperuranio.

In quegli anni ho anche conosciuto il tuo Diego, tra seminari romani, per poi ritrovarci a cena - polpette e abbacchio (perché se non è italiano non mangia, no?) - che gli presento il padre di mia figlia, ovviamente filosofo. Serata noiosa? Sì, di una noia surreale da diventare simpatica.

Oltre a farvi tanti ma tanti auguri, magari dopo invio un whatsapp anche a lui, voglio dirti una cosa da “sorella maggiore”: se il sesso che ancora non conosci sarà una gioia come ti auguro, guai se dopo leggerà solo Hegel. Corri il rischio di ritrovarti mamma single, che poi è bello assai, come me.

Auguri e figli maschi

