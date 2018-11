21 nov 2018 16:53

“I CATTOLICI AVREBBERO POTUTO FARE DI PIÙ PER GLI EBREI” – A OTTANT’ANNI DALLE LEGGI RAZZIALI ARRIVA IL MEA CULPA DEI VESCOVI ITALIANI. IL PRESIDENTE DELLA CEI BASSETTI: “QUEI TRISTI EVENTI SI SVOLSERO IN UN CLIMA DI PAVIDA INDIFFERENZA COLLETTIVA” – POI CITA WOJTYLA: “LA RESISTENZA DEI CRISTIANI NON È STATA QUELLA CHE L’UMANITÀ ERA IN DIRITTO DI ASPETTARSI”